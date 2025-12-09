▲ El brasileño Renan Lodi, cuando era parte del equipo árabe Al Hilal, jugó con su equipo en Estados Unidos este año y, como otros, se sintió afectado por el calor. Foto Ap

Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. a10

Zúrich. La FIFA anunció que se usarán pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad de todos los partidos en la Copa del Mundo 2026, no sólo en aquellos que se disputen en climas cálidos.

El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada periodo para que los jugadores puedan hidratarse independientemente de la temperatura del país anfitrión –Estados Unidos, Canadá o México– o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.

El cambio podría ser bien recibido por las emisoras, ya que hace que el horario del partido sea más predecible para pautas comerciales.

La FIFA informó que la medida se anunció por primera vez cuando Manolo Zubiria, director del torneo, asistió a una reunión con las emisoras e indicó que los silbantes podrían tener cierta flexibilidad si hay una interrupción poco antes de la marca de tiempo establecida debido a una lesión. “Esto se abordará en el momento con el árbitro”, aclaró Zubiria.

El máximo organismo del futbol aseguró que la medida es una “versión simplificada y optimizada” de una práctica anterior de tener pausas después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, una vez establecido en 32 grados Celsius en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo. Dicha medición evalúa el estrés térmico en humanos al combinar temperatura del aire, humedad, radiación solar (viento, sol, nubosidad) para simular cómo el cuerpo se enfría durante la actividad física.