La FIFA toma precauciones después del calor que afectó a los jugadores en el torneo de Clubes en EU
Martes 9 de diciembre de 2025, p. a10
Zúrich. La FIFA anunció que se usarán pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad de todos los partidos en la Copa del Mundo 2026, no sólo en aquellos que se disputen en climas cálidos.
El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada periodo para que los jugadores puedan hidratarse independientemente de la temperatura del país anfitrión –Estados Unidos, Canadá o México– o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.
El cambio podría ser bien recibido por las emisoras, ya que hace que el horario del partido sea más predecible para pautas comerciales.
La FIFA informó que la medida se anunció por primera vez cuando Manolo Zubiria, director del torneo, asistió a una reunión con las emisoras e indicó que los silbantes podrían tener cierta flexibilidad si hay una interrupción poco antes de la marca de tiempo establecida debido a una lesión. “Esto se abordará en el momento con el árbitro”, aclaró Zubiria.
El máximo organismo del futbol aseguró que la medida es una “versión simplificada y optimizada” de una práctica anterior de tener pausas después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, una vez establecido en 32 grados Celsius en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo. Dicha medición evalúa el estrés térmico en humanos al combinar temperatura del aire, humedad, radiación solar (viento, sol, nubosidad) para simular cómo el cuerpo se enfría durante la actividad física.
La decisión llegó días después de que se anunciara el calendario completo del torneo, donde cada nación conoció a sus oponentes de la fase de grupos, sedes y horarios. Los partidos de la primera fase se programaron para “minimizar los viajes de los equipos, así como de aficionados” y “maximizar los días de descanso entre partidos para todas las naciones participantes”.
La medida surge en respuesta al episodio en el que el calor y la humedad afectaron a los jugadores durante algunos partidos en el Mundial de Clubes disputado también este año en Estados Unidos. En ese torneo, la FIFA reaccionó al bajar el umbral para las pausas de enfriamiento y al colocar más agua y toallas alrededor del borde del campo.
El calor ha sido durante mucho tiempo un problema en los principales torneos de futbol. En medio de preocupaciones antes del Mundial 2014, un tribunal brasileño ordenó a la FIFA hacer obligatorias sus pausas recomendadas o enfrentar multas.
Ceremonias inaugurales
La FIFA anunció que contempla escenificar tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión, empezando el jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con el Tri midiéndose contra Sudáfrica. Las otras serán al día siguiente cuando Canadá juegue en el BMO Field de Toronto ante un rival por confirmar, que saldrá del repechaje, y cuando Estados Unidos se mida contra Paraguay en el estadio SoFi de Inglewood, California.