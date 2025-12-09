Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. a10

En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas en el país de la Copa 2026, las tasas de ocupación y número de reservaciones de alojamientos Airbnb registran un aumento acelerado desde el pasado sorteo de la FIFA. En comparación con el promedio de 2025, las tarifas por este tipo de estancias a corto plazo pasaron de 93 dólares (mil 698 pesos) a 208 dólares por día (3 mil 799 pesos) para los días de partido del próximo verano en la capital del país, lo cual representa un incremento de 86 por ciento en los precios de renta, señala a La Jornada Camilo Schmid Rivas, de Research Analyst de AirDNA, proveedor de datos y analítica de alquileres.

Los 13 encuentros que se disputarán en el país, incluida la inauguración el 11 de junio, impulsan los mismos aumentos en lugares no necesariamente cercanos al estadio Azteca. Según un análisis de los datos geolocalizados de los alojamientos disponibles en Guadalajara y Monterrey, las reservaciones de este tipo de alquileres permiten identificar cómo el futbol puede convertir zonas que históricamente han sufrido la escasez de agua, inseguridad o el abandono de las autoridades, en el destino de miles de aficionados que viajan en grupo para seguir a su selección o visitar la mayor cantidad de estadios durante la Copa, pese al encarecimiento de los costos.

“Si comparamos las mismas fechas de este año con las del Mundial, podemos observar que Guadalajara pasó de tener sólo uno por ciento de ocupación a 18 por ciento para la primera fase de la Copa. La misma tendencia se ve reflejada en la capital del país y Monterrey, que reportaron 2 por ciento en 2025 y ahora alcanzan 17 y 27 por ciento de ocupación, respectivamente. El futbol moviliza a la gente”, explica el especialista.

“Los costos por reservaciones coinciden con la misma curva: pasaron de mil 242 a mil 899 pesos en Guadalajara y de mil 260 a 2 mil 392 pesos en Monterrey. Este crecimiento va a generar un impacto directo en la economía local.”

De acuerdo con la plataforma de alojamiento Airbnb, las estancias durante el torneo –del 11 de junio al 19 de julio y con algunas plazas vacantes que se definirán en la fase de repechaje– dejarán una derrama superior a 3 mil 600 millones de dólares en las ciudades anfitrionas, aunque en México sólo será de 558 millones, 15.5 por ciento del total para toda la justa. A diferencia de lo que ocurre en conciertos y grandes ferias en el país, el aumento de las tarifas disponibles no será sólo de un fin de semana, debido a la cantidad de personas que asistirán a los FIFA Fan Fest al no conseguir boletos para ingresar al estadio, sostiene Schmid Rivas.