Hasta 4 mil pesos una reservación en CDMX durante la fase de grupos
Martes 9 de diciembre de 2025, p. a10
En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas en el país de la Copa 2026, las tasas de ocupación y número de reservaciones de alojamientos Airbnb registran un aumento acelerado desde el pasado sorteo de la FIFA. En comparación con el promedio de 2025, las tarifas por este tipo de estancias a corto plazo pasaron de 93 dólares (mil 698 pesos) a 208 dólares por día (3 mil 799 pesos) para los días de partido del próximo verano en la capital del país, lo cual representa un incremento de 86 por ciento en los precios de renta, señala a La Jornada Camilo Schmid Rivas, de Research Analyst de AirDNA, proveedor de datos y analítica de alquileres.
Los 13 encuentros que se disputarán en el país, incluida la inauguración el 11 de junio, impulsan los mismos aumentos en lugares no necesariamente cercanos al estadio Azteca. Según un análisis de los datos geolocalizados de los alojamientos disponibles en Guadalajara y Monterrey, las reservaciones de este tipo de alquileres permiten identificar cómo el futbol puede convertir zonas que históricamente han sufrido la escasez de agua, inseguridad o el abandono de las autoridades, en el destino de miles de aficionados que viajan en grupo para seguir a su selección o visitar la mayor cantidad de estadios durante la Copa, pese al encarecimiento de los costos.
“Si comparamos las mismas fechas de este año con las del Mundial, podemos observar que Guadalajara pasó de tener sólo uno por ciento de ocupación a 18 por ciento para la primera fase de la Copa. La misma tendencia se ve reflejada en la capital del país y Monterrey, que reportaron 2 por ciento en 2025 y ahora alcanzan 17 y 27 por ciento de ocupación, respectivamente. El futbol moviliza a la gente”, explica el especialista.
“Los costos por reservaciones coinciden con la misma curva: pasaron de mil 242 a mil 899 pesos en Guadalajara y de mil 260 a 2 mil 392 pesos en Monterrey. Este crecimiento va a generar un impacto directo en la economía local.”
De acuerdo con la plataforma de alojamiento Airbnb, las estancias durante el torneo –del 11 de junio al 19 de julio y con algunas plazas vacantes que se definirán en la fase de repechaje– dejarán una derrama superior a 3 mil 600 millones de dólares en las ciudades anfitrionas, aunque en México sólo será de 558 millones, 15.5 por ciento del total para toda la justa. A diferencia de lo que ocurre en conciertos y grandes ferias en el país, el aumento de las tarifas disponibles no será sólo de un fin de semana, debido a la cantidad de personas que asistirán a los FIFA Fan Fest al no conseguir boletos para ingresar al estadio, sostiene Schmid Rivas.
“La gente está dispuesta no sólo a conseguir un boleto, sino a ser parte de la experiencia mundialista. La ocupación en las tres ciudades irá acelerando con el tiempo, sobre todo en los días de partido. Si alguien quiere asistir al Mundial, la recomendación es que reserve ahora. Tan sólo en la Ciudad de México, en un fin de semana normal, solemos ver entre 50 y 100 reservaciones de alojamiento. Con el pasado sorteo de la fase de grupos, hubo casi 500 por un sólo día. Eso no significa que sólo turistas extranjeros están alquilando lugares, porque no tienen dónde quedarse; los mismos mexicanos son quienes van a otras ciudades y generan ganancias sumamente millonarias”.
El estudio de AirDNA considera que al existir una menor disponibilidad de apartamentos, aquellas personas que no son aficionadas al futbol o pretenden aprovechar la plusvalía mundialista ayudarán a mitigar los precios exorbitantes. “Como ya ocurrió en los Juegos Olímpicos de 2024, muchos particulares convertirán su casa en Airbnb para irse a otros lugares, alejados del ruido y el ajetreo que genera la Copa”, proyecta el especialista. “Subirán los precios, sí, pero este tipo de ofertas amortiguarán las tarifas”.
Con miras al inicio de la competencia, México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en un partido amistoso que marcará la reapertura del estadio Azteca, todavía en remodelación. La preventa de boletos se llevará a cabo de miércoles a viernes y será exclusiva para tarjetahabientes Banorte. Los europeos, capitaneados por el astro internacional Cristiano Ronaldo, son uno de los equipos que mayor atractivo generan para el próximo verano.