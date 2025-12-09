Martes 9 de diciembre de 2025, p. 5
Alrededor de 397 artistas del Sistema de Apoyos a la Creación, de la Secretaría de Cultura federal, participaron en el Foro Jóvenes Creadores, que se desarrolló del 4 al 7 de diciembre en localidades de Puebla.
Los beneficiarios tuvieron parte en 29 actividades gratuitas, en las que compartieron sus avances y creaciones realizadas en el año.
En el municipio de Ixcaquix-tla, Margarita Hernández Cruz y Estela Mayo Mendoza, hablantes de ch’ol y beneficiarias de Artes Verbales, impartieron dos talleres sobre preservación de lenguas originarias.
Además, 55 becarios de la vertiente Jóvenes Creadores presentaron los productos editoriales que desarrollaron en 2025. Entre las obras se encuentran la revista Cómic y Narrativa Gráfica, así como los compendios Cuento, Ensayo creativo, Letras en lenguas indígenas, Novela, Poesía, Guion cinematográfico y Dramaturgia.
Los Músicos Tradicionales Mexicanos y jóvenes beneficiarios, junto con sus agrupaciones, tuvieron 38 presentaciones en las que interpretaron rock, bolero y música electrónica.
También se inauguró la muestra Arte en movimiento en el Centro Cultural San Roque, conformada por 100 piezas, entre las que destacan esculturas, pinturas en gran formato, series fotográficas, instalaciones, gráfica, textiles y joyería.
Durante los Circuitos Culturales, el coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, Romain Greco, y el director de Teatro Ojo, Héctor Bourgues, hablaron sobre las alternativas para participar en festivales, así como de políticas culturales y el futuro del arte.
La clausura del Foro estuvo a cargo del joven creador Jorge G. Balleza, quien puso a bailar a los beneficiarios y al público que asistió al cierre del encuentro al ritmo de Mosaico Sonidero.