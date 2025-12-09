De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 5

Alrededor de 397 artistas del Sistema de Apoyos a la Creación, de la Secretaría de Cultura federal, participaron en el Foro Jóvenes Creadores, que se desarrolló del 4 al 7 de diciembre en localidades de Puebla.

Los beneficiarios tuvieron parte en 29 actividades gratuitas, en las que compartieron sus avances y creaciones realizadas en el año.

En el municipio de Ixcaquix-tla, Margarita Hernández Cruz y Estela Mayo Mendoza, hablantes de ch’ol y beneficiarias de Artes Verbales, impartieron dos talleres sobre preservación de lenguas originarias.

Además, 55 becarios de la vertiente Jóvenes Creadores presentaron los productos editoriales que desarrollaron en 2025. Entre las obras se encuentran la revista Cómic y Narrativa Gráfica, así como los compendios Cuento, Ensayo creativo, Letras en lenguas indígenas, Novela, Poesía, Guion cinematográfico y Dramaturgia.