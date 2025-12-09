▲ Al centro, la locomotora OdeM2, del Ferrocarril Occidental de México, el domingo pasado. Foto Paula Carrizosa / La Jornada de Oriente

Puebla, Pue., La directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF), Teresa Márquez Martínez, calificó al tradicional concierto anual Sinfonía vapor, en el que máquina y música se conjuntan, de un experimento y experiencia de casi 20 años.

El concierto, que toma su nombre de la pieza homónima compuesta por Melesio Morales a propósito de la inauguración de la estación del Ferrocarril Mexicano, el 16 de septiembre de 1869, hecho para orquesta sinfónica, banda y trenes, resonó nuevamente en Puebla en su 19 aniversario. La expectativa: ver en movimiento a la locomotora OdeM2, cuyo desplazamiento, silbido y vapor se suman como un instrumento más de la pieza.

“El próximo año se cumplen dos décadas de Sinfonía vapor, y cada vez es un experimento, una experiencia, en la que todos la pasamos de lo mejor”, expresó Márquez Martínez el domingo pasado desde la segunda sección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), donde año con año se lleva a cabo este concierto.

La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), con la dirección de David Hernández Bretón, abrió con la interpretación de Música para charlar, pieza escrita en 1938 por Silvestre Revueltas para el documental cinematográfico que registró las obras de construcción del ferrocarril Sonora-Baja California, y planteada por su autor como “música para charlar, para dormir, para tomar el té... que sé yo: música para no pensar”.

Fragmentos de la composición fueron tocados en la radio el 22 de octubre de 1938; dos meses después, el 15 de diciembre, el propio Revueltas dirigió el estreno de la versión completa en el Palacio de Bellas Artes, en la que fue una de sus últimas apariciones públicas.

“Este concierto es un homenaje a los héroes”, refirió el director de la OSEP antes de la interpretación de Máquina 501: El Héroe de Nacozari, pieza de 2011 escrita por Francisco Javier G. Compeán, que se inspira en el hecho ocurrido el 7 de noviembre de 1907, cuando Jesús García Corona, conocido como el Héroe de Nacozari, condujo fuera de dicho poblado un tren cargado de dinamita que estaba a punto de explotar, acto de valentía que evitó una tragedia.