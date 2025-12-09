Juan Carlos G. Partida

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., El libro-catálogo Aquí, retrospección visual y narrativa de los recientes 20 años de trabajo de Rodrigo Ímaz Alarcón, se presentó en la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en la galería Páramo, en el centro de la capital jalisciense, con la participación del artista, así como de Juvenal Urzúa y Sol Vargas, cobijado también por una fugaz exposición de parte de la obra incluida en el volumen.

En el ejemplar de bello diseño, editado por Sexto Piso Arte, además de un recorrido a través de las imágenes incluye textos de 15 expertos, entre ellos Aldo Sánchez Ramírez, Yunuén Sariego, Alivé Pililado, Luis Ramaggio, Sylvia Navarrete, Maayan Sheleff, Michel Lipkes y Olivier Pélisson, que abordan los aspectos más destacados del trabajo del pintor y director de cine.

El cronista de futbol Roberto Gómez Junco también aporta un texto sobre la instalación Tiro libre, incluida en el recuento de Ímaz.

Una entrevista que le hizo la periodista Merry MacMasters en marzo de 2012 para La Jornada abarca las dos páginas centrales del volumen. “El arte no es un medio para satisfacer los egos, sino para revolucionar las sociedades”, declaró Ímaz en esa charla.

Durante la presentación del libro, se preguntó al artista si el compromiso social se debe manifestar en la obra, y respondió: “el compromiso social es inherente a la idea de ciudadanía; si tú eres un ciudadano que se asume como parte de una sociedad y que ejerce su función comunitaria y social, tienes que comprometerte de alguna manera. Para mí ha sido muy difícil encontrar la manera de que esto se filtre en la obra.