El artista dio a conocer el catálogo Aquí en la 39 FIL de Guadalajara
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 4
Guadalajara, Jal., El libro-catálogo Aquí, retrospección visual y narrativa de los recientes 20 años de trabajo de Rodrigo Ímaz Alarcón, se presentó en la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en la galería Páramo, en el centro de la capital jalisciense, con la participación del artista, así como de Juvenal Urzúa y Sol Vargas, cobijado también por una fugaz exposición de parte de la obra incluida en el volumen.
En el ejemplar de bello diseño, editado por Sexto Piso Arte, además de un recorrido a través de las imágenes incluye textos de 15 expertos, entre ellos Aldo Sánchez Ramírez, Yunuén Sariego, Alivé Pililado, Luis Ramaggio, Sylvia Navarrete, Maayan Sheleff, Michel Lipkes y Olivier Pélisson, que abordan los aspectos más destacados del trabajo del pintor y director de cine.
El cronista de futbol Roberto Gómez Junco también aporta un texto sobre la instalación Tiro libre, incluida en el recuento de Ímaz.
Una entrevista que le hizo la periodista Merry MacMasters en marzo de 2012 para La Jornada abarca las dos páginas centrales del volumen. “El arte no es un medio para satisfacer los egos, sino para revolucionar las sociedades”, declaró Ímaz en esa charla.
Durante la presentación del libro, se preguntó al artista si el compromiso social se debe manifestar en la obra, y respondió: “el compromiso social es inherente a la idea de ciudadanía; si tú eres un ciudadano que se asume como parte de una sociedad y que ejerce su función comunitaria y social, tienes que comprometerte de alguna manera. Para mí ha sido muy difícil encontrar la manera de que esto se filtre en la obra.
“Cuando entras a la Facultad de Artes te dicen: ‘no, el arte es solamente hacer formas’. Y un poco la pregunta es, bueno, y esas formas, ¿cómo se comprometen o cómo ejercen su compromiso social? ¿Cómo pueden incidir en sus circunstancias? De eso van mi obra y mi vida; probablemente nunca responda y trataré de seguir preguntando.”
Afirmó que la función de cada obra es plantear esa pregunta para ampliar su campo de acción y su forma de abarcar.
Rodrigo Ímaz dijo que el catálogo Aquí contiene una decantación de lo que se pudo encontrar, porque mucho de su trabajo está desperdigado.
“Son detritos de una trayectoria que dejó un rastro, pero que no necesariamente es el cuerpo de obra completo o total”, explicó.
Añadió que el ejemplar forma parte del interés por producir y dejar una memoria, un rastro que pueda ser compartido, como buena parte de su producción, alimentada por elementos comunes, callejeros, cotidianos, que resignifica.
“Una memoria que sea un reflejo empático, donde uno vea en el otro lo que es propio, lo que nos atañe, lo que nos cuenta la historia de quienes somos, porque al final eso nos hace generar sentido”, concluyó.