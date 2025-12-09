▲ Roberto G. Alonso, La Diva (al frente), y Jordi Caornudella (al fondo) forman parte del elenco de Yo, travesti. Foto May Zircus / cortesía de la compañía Roberto G. Alonso

Martes 9 de diciembre de 2025

Yo, travesti, alterficción escrita por el catalán Josep Maria Miró y presentada por la compañía Roberto G. Alonso, reivindica a las disidencias sexuales en un momento en que la violencia contra los integrantes de la comunidad LGBT+ es parte de la cotidianidad.

La puesta fue montada el sábado pasado en el Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec, adonde los asistentes comenzaron a llegar una hora antes del inicio. Iban en parejas o en grupos, y no faltaban quienes se besaban las mejillas al reconocerse en la fila.

La obra comenzó con La Diva, interpretada por Roberto, quien contó su experiencia y la de muchas otras travestis, de España y Latinoamérica, que han sido olvidadas por la historia.

Se le unió Jazmine Verdaguer (Jordi Cornudella), con quien desarrolló un diálogo constante acerca de sus referentes artísticos e ideológicos. Ambas eran conscientes de ser parte de una obra, pero seguían el texto. Cada diálogo buscaba rescatar una tradición que ha sido relegada por los sectores más conservadores de la sociedad.

Más tarde, La Diva rompió con su papel y exigió la presencia de Miró. El autor se manifestó a través del cuerpo de Jazmine y, a partir de ese momento, ambas recordaron el instante, fuera de la ficción, en que surgió la trama. Fue durante una llamada: La Diva la contactó en busca de apoyo, luego de que un sujeto la golpeó en la calle.

La conversación se alejó de las anécdotas de travestis del pasado. El relato se enfocó en la experiencia de La Diva, quien afirmó disfrutar cada una de sus decisiones, a pesar de que fue rechazada por su familia y amigos desde joven.

Se habló también del temor y de la pena. Del miedo a morir violentadas, asesinadas por odio, y de la tristeza que sienten al descubrir a personas que han vivido ocultas por no poder expresar su verdadera identidad.

Siempre en los márgenes

La pieza surgió de la necesidad, de Roberto y Josep Maria, de hacer un homenaje a las disidencias. “Siempre ha estado en los márgenes. Incluso en nuestros teatros (en España) es poco habitual que se tome en serio el transformismo”, explicó el dramaturgo al terminar la puesta.