¿Q

ué mantiene viva la presencia de Sor Juana Inés de la Cruz en el mundo?

¿Su protofeminismo tatuado en fuego desde el siglo XVII? ¿Su defensa del derecho de la mujer al conocimiento? ¿La calidad literaria excepcional de su obra y su universalidad temática?

O mejor aún: ¿Su lucha contra la censura y su resistencia intelectual? ¿Su exploración de los límites del conocimiento en estos días permeados por la posverdad? ¿Haber iniciado una tradición literaria frente al canon europeo? ¿Su magistral crítica al machismo en forma de sonetos? ¿Su crítica a la doble moral? ¿Su lucha por la libertad intelectual frente al poder dogmático? ¿Su imagen de monja rebelde o de niña prodigio que aprendió a leer a los tres años?

La presencia de Sor Juana Inés de la Cruz se mantiene viva y se ha fortalecido por todo lo antes mencionado. Historia, política y cultura la han convertido no en una figura importante del pasado, sino en un poderoso símbolo del presente.

El pasado 5 de diciembre, la jazzista Magos Herrera presentó en la Catedral de Puebla la ópera procesional Primero sueño, arco acústico que habría hecho sonreír a Sor Juana, tan afecta a estos festejos de lo popular. Ya se había estrenado esta ópera en la Met de Nueva York, en un espacio reducido que contrastó con esta puesta en escena que se desbordó a la plaza entera que enmarca la iglesia.

Magos Herrera no escogió los villancicos que escribió Sor Juana para recordarla, sino su obra mayor, Primero sueño, cuya arquitectura tiene cinco partes: la medianoche, el dormir, el sueño, el despertar y el amanecer, según enumeró Alfonso Méndez Plancarte. El estudioso no dejó de maravillarse con la magnífica simetría de la arquitectura versicular de la silva, que se inicia y concluye con “las dos soberbias imágenes astronómicas y polémicas de la lucha contra la noche con la luz de las estrellas y con la luz del Sol”.

Diego de Calleja, el primer biógrafo de Sor Juana, resumió así Primero sueño en su Fama y obras póstumas del fénix de México, en el remoto año de 1714: “Siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone; no pude, ni aun divisas por categorías ni aun sólo un individuo. Desengalada, amaneció y desperté”.