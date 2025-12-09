La compañía española La Veronal llega a la CDMX por primera vez con esta pieza // Hoy será su única presentación a las 20 horas en el teatro Julio Castillo del CCB
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 2
Nueve mujeres avanzan como si custodiaran un secreto antiguo. Son las intérpretes de Sonoma, pieza con la que la compañía española La Veronal llegará hoy por primera vez a la Ciudad de México, al teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB). En escena mostrarán un lenguaje físico ajeno a cualquier referencia: fragmentado, incisivo y ritual.
En entrevista con La Jornada, Alonso Alarcón Múgica, coordinador nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), describió este vocabulario: “rompe la lógica orgánica del cuerpo y abre un territorio nuevo para nuestras comunidades artísticas.
“La visita no es una escala más en la agenda internacional de la compañía. Para el Inbal significa más que un estreno: es el cierre de una temporada que no habíamos visto en muchos años en la Ciudad de México.
“Tras recibir en nuestro país agrupaciones de Bélgica, Corea, Brasil y Reino Unido, La Veronal ocupa un lugar destacado. Es nuestro broche de oro: una producción de gran formato con trayectoria mundial.”
Encabezada por Marcos Morau, Premio Nacional de Danza en España y creador del lenguaje Kova, la obra refleja su sello en las rupturas de línea y las disociaciones del cuerpo; crea un universo en tensión: ancestral, contemporáneo, disciplinado, volcánico.
Surgió como extensión de un trabajo desarrollado para el Ballet de Lorraine, inspirado en el surrealismo de Luis Buñuel. En ella conviven la localidad de Calanda y París, lo telúrico y lo onírico, el tambor que marca un ritmo antiguo y la precisión de la danza contemporánea.
Alarcón Múgica señaló que “se establece un diálogo con rituales de pueblos originarios, prácticas circulares y lo que define como ‘la reactivación de lo ancestral en un territorio plenamente contemporáneo’.
“La programación del Inbal refuerza una línea conceptual: la relación entre lo ancestral y la danza contemporánea. Este proyecto refleja esa mirada: la música funciona como detonante corporal, el tambor atraviesa el movimiento y la puesta en escena otorga al cuerpo una dimensión ritual sin reproducir lo folclórico.
“Ver de cerca esta técnica amplía referencias, favorece cruces e inspira a los creadores. Puede dar pie a talleres y futuros intercambios que fortalezcan la pedagogía y los procesos creativos.”
El paso del montaje coreográfico por Guadalajara, los días 5 y 6 de diciembre, dentro de la presencia de Barcelona como ciudad invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y el apoyo del Instituto Ramon Llull, contextualizan la visita y anticipan la recepción que tendrá en la capital mexicana.
Alarcón Múgica resume: “la obra recuerda que lo ancestral no es pasado, sino una forma de diálogo. La mezcla, el cruce y la diversidad ayudan a desmontar nacionalismos que impiden encontrarnos”.
El coordinador nacional de Danza, nacido en Veracruz en noviembre de 1980, vincula incluso su trayectoria con la de Morau, nacido en Valencia en 1982.
“Somos coreógrafos contemporáneos. Ver hasta dónde ha llevado su investigación me entusiasma. Su trabajo muestra la relevancia de los trazos intergeneracionales: cómo circulan los saberes entre jóvenes, artistas en consolidación y maestros.
“Esta visita también permite que los estudiantes de las escuelas del Inbal y la comunidad artística del país experimenten directamente una compañía de reconocimiento internacional, a fin de fortalecer la pedagogía y la creatividad en el ámbito de la danza contemporánea mexicana.”
La coreografía Sonoma tendrá hoy una sola presentación a las 20 horas en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (Reforma y Campo Marte, detrás de la estación Auditorio del Metro).
Los boletos cuestan 700 pesos (primer nivel), 400 (segundo nivel) y 250 pesos (tercer nivel). Maestros y estudiantes reciben 50 por ciento de descuento y beneficiarios del Inapam, 75 por ciento.