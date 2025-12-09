Afp

Washington. El presidente Donald Trump anunció el lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial (IA), ya que, a su juicio, es una actividad vital para el dominio mundial de Estados Unidos.

“Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial”, publicó en Truth Social.

Los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la IA enfrentan una intensa oposición política y legal.

Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno por razones de seguridad nacional –frente a China en particular– y también porque la IA representa en la actualidad uno de los mayores vectores de inversión en el país.