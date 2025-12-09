Elba Mónica Bravo

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 34

Del primero de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local registró 81 expedientes de queja por posibles violaciones a las garantías individuales relacionadas con desalojos de viviendas, de las cuales 22 corresponden a este año.

Las alcaldías con mayor número registrado, de acuerdo con las quejas interpuestas ante el órgano autónomo, son Cuauhtémoc, con 30 casos; Miguel Hidalgo, ocho; Benito Juárez, siete, y Álvaro Obregón, seis.

Le siguen las alcaldías Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa, con cinco cada una; y Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo A. Madero, con dos casos de desalojos de viviendas relacionados con violación a los derechos humanos. Azcapotzalco y Tláhuac tienen un caso cada una.

El organismo señaló que los principales derechos mencionados en los expedientes de queja registrados fueron: seguridad jurídica, con 56 referencias; derecho al debido proceso, 32 menciones; integridad personal, 22, y derecho a la propiedad, 13 menciones.

Desglosó que el total de posibles violaciones de los diferentes derechos suman 162, aunque un mismo expediente de queja puede referir más de uno.

El derecho al debido proceso registró cinco casos, en tanto que los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vivienda adecuada y al acceso a la justicia cuentan con cuatro menciones cada una.