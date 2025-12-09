Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 34

El regidor 14 del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, Bryan Nicolás Vicente Salinas, fue hallado sin vida en un departamento ubicado en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado domingo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La tarde de ayer, el cuerpo del regidor tamaulipeco fue entregado a sus familiares. Autoridades judiciales señalaron como posible causa del fallecimiento asfixia por estrangulamiento.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Vicente Salinas rentó el departamento en un condominio por medio de una plataforma por aplicación el viernes 5 de diciembre.

El domingo, cuando el personal encargado de realizar la limpieza entró al departamento, se sorprendió al encontrar el cuerpo del hombre en el piso.

La SSC reportó que se dio conocimiento al agente del Ministerio Público a fin de iniciar los servicios periciales y continuar con las indagatorias. La SSC indicó que hasta el momento “mantiene diálogo con los administradores del inmueble, además del seguimiento de las cámaras de seguridad privada” que permitan la ubicación de los posibles responsables de la muerte del regidor.