Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 33

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que sigue la alerta en la Ciudad de México luego de los cinco casos confirmados por sarampión, por lo que pidió a la población acudir a los centros de vacunación, pero sobre todo quienes están entre 10 y 49 años de edad, pues son los que tendrían mayor vulnerabilidad a contagiarse.

En entrevista, recordó que el virus se transmite por la liberación de gotitas de saliva, por lo que cuando hay aglomeraciones, si alguien está infectado puede contagiar hasta a 18 personas. “El gran llamado ante la llegada de las festividades decembrinas, las posadas o las reuniones en las oficinas, es que la gente que no se ha vacunado o no recuerda haberlo hecho, lo haga”, expresó.

Llamado a peregrinos

Exhortó también a los miles de peregrinos que llegarán esta semana a la ciudad para celebrar a la Virgen del Tepeyac en la Basílica de Guadalupe a aplicarse la vacuna contra el sarampión antes de salir de sus estados. Para quienes no lo hagan, se colocarán módulos en el trayecto de las peregrinaciones e incluso en el atrio del templo mariano para que puedan recibir sus dosis.