Martes 9 de diciembre de 2025, p. 33
La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que sigue la alerta en la Ciudad de México luego de los cinco casos confirmados por sarampión, por lo que pidió a la población acudir a los centros de vacunación, pero sobre todo quienes están entre 10 y 49 años de edad, pues son los que tendrían mayor vulnerabilidad a contagiarse.
En entrevista, recordó que el virus se transmite por la liberación de gotitas de saliva, por lo que cuando hay aglomeraciones, si alguien está infectado puede contagiar hasta a 18 personas. “El gran llamado ante la llegada de las festividades decembrinas, las posadas o las reuniones en las oficinas, es que la gente que no se ha vacunado o no recuerda haberlo hecho, lo haga”, expresó.
Llamado a peregrinos
Exhortó también a los miles de peregrinos que llegarán esta semana a la ciudad para celebrar a la Virgen del Tepeyac en la Basílica de Guadalupe a aplicarse la vacuna contra el sarampión antes de salir de sus estados. Para quienes no lo hagan, se colocarán módulos en el trayecto de las peregrinaciones e incluso en el atrio del templo mariano para que puedan recibir sus dosis.
“Tenemos que ser responsables por nosotros mismos y por nuestras comunidades y acudir a los centros de salud o al hospital más cercano; hay vacunas, son seguras y gratuitas”.
Comentó que las personas de menos de 50 años son los que tienen menor inmunidad, ya sea porque no han estado expuestos a la enfermedad, como se estaba anteriormente, o bien porque en algunos casos no se vacunaron.
Se mantiene cerco
Señaló que las cinco personas contagiadas en noviembre pasado, cuatro en Álvaro Obregón y una en Cuajimalpa, no se habían vacunado.
Aseguró que no se han identificado más personas con este padecimiento en la zona, pero continúa el cerco sanitario con la vacunación alrededor de 50 manzanas en cada uno de los casos detectados para contener este brote. “Tienen que transcurrir 90 días sin ningún caso nuevo de sarampión para declarar su cierre”, precisó.
Detalló que se han aplicado 720 mil dosis y se tiene un lote de 260 mil más para el cierre del año.