Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 33

El proceso de consulta sobre el plan general de desarrollo (PGD) –documento que marcará el rumbo de la ciudad durante los próximos 20 años– se pretende realizar sin respetar los derechos de los pueblos y barrios originarios y con la intervención indebida de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), denunciaron habitantes de los pueblos de Xoco y Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Detallaron que la dependencia busca sustituir a sus autoridades legítimas para “simular consensos” y allanar el avance de proyectos inmobiliarios. Ayer, en conferencia de prensa, expusieron que tras la resolución del décimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito respecto del amparo en revisión 182/2024, que fue denegado contra las obras de mitigación de Mítikah, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esperamos que el caso Xoco abra por primera vez la puerta a un precedente sobre jurisdicción indígena en contextos urbanos”, señaló el representante legal Arturo Aparicio. Asimismo, promovieron un amparo que busca declarar como “inconstitucional” a la SEPI, así como su extinción, ya que la acusan de violaciones al territorio, a la consulta y a la libre determinación de los pueblos.