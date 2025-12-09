Fue inaugurada por la jefa de Gobierno // Está ubicada en Tlatelolco
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 33
El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la estación de policía especializada de género en Tlatelolco, que operará las 24 horas y se convertirá en un centro de despliegue, coordinación y supervisión técnica para atender denuncias por violencia de género.
La titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, afirmó que en este lugar se coordinarán los números de atención 765 y 911, donde las mujeres podrán pedir auxilio, información o plantear problemáticas de género.
En la unidad habitacional Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria explicó que además tendrá a su cargo las 30 patrullas especializadas que atienden los casos de violencia contra las mujeres desde agosto pasado.
Con ello, añadió, atenderá de manera inmediata alguna emergencia, dará acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas, intervendrá directamente cuando se trate de violencia en flagrancia, y se llevarán a cabo patrullajes preventivos y disuasivos, así como un trabajo comunitario casa por casa.
Dijo que desde su creación la policía de género ha realizado más de 200 acciones a favor de las mujeres, entre puestas a disposición por violencia familiar, acompañamiento a denuncias y patrullajes.
Destacó que de enero a octubre de 2025 se redujo el número de feminicidios 32 por ciento en comparación con 2024, y en 92 por ciento de estos casos la Fiscalía General de Justicia ya cuenta con detenidos o con órdenes de aprehensión.
Añadió que de 2023 a la fecha el delito de violación disminuyó 23 por ciento, mientras la percepción de inseguridad de mujeres en espacios públicos bajó 11 por ciento.
En su oportunidad, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, señaló que se requiere una policía que entienda el círculo de violencia en la que están involucradas las mujeres y atienda con sensibilidad las denuncias, porque no es fácil actuar, sobre todo cuando el agresor es también la persona a quien amas.
“Comprender que las mujeres no están jugando cuando nos llaman, ni se están arrepintiendo por cobardía, sino que hay un círculo en el que están sumidas, que lo que necesitan no es que las forcemos o que las regañemos, sino que las acompañemos y seamos la opción que ellas necesitan”, expresó.
A su vez, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Rosario Novoa, expuso que este modelo policiaco es único en todo el país y un compromiso, porque en esta ciudad las mujeres merecemos una vida libre de violencia”.