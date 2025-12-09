▲ La nueva estación de policía especializada de género en Tlatelolco tiene el propósito de brindar apoyo a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia por medio de asesoría técnica, intervención operativa, supervisión y proximidad. Foto María Luisa Severiano

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 33

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la estación de policía especializada de género en Tlatelolco, que operará las 24 horas y se convertirá en un centro de despliegue, coordinación y supervisión técnica para atender denuncias por violencia de género.

La titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, afirmó que en este lugar se coordinarán los números de atención 765 y 911, donde las mujeres podrán pedir auxilio, información o plantear problemáticas de género.

En la unidad habitacional Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria explicó que además tendrá a su cargo las 30 patrullas especializadas que atienden los casos de violencia contra las mujeres desde agosto pasado.

Con ello, añadió, atenderá de manera inmediata alguna emergencia, dará acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas, intervendrá directamente cuando se trate de violencia en flagrancia, y se llevarán a cabo patrullajes preventivos y disuasivos, así como un trabajo comunitario casa por casa.

Dijo que desde su creación la policía de género ha realizado más de 200 acciones a favor de las mujeres, entre puestas a disposición por violencia familiar, acompañamiento a denuncias y patrullajes.

Destacó que de enero a octubre de 2025 se redujo el número de feminicidios 32 por ciento en comparación con 2024, y en 92 por ciento de estos casos la Fiscalía General de Justicia ya cuenta con detenidos o con órdenes de aprehensión.