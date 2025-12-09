▲ El olor fétido que emana de las aguas de la presa Tequilasco ha afectado desde hace varios años la vida de los residentes que colindan con ésta, pues, aseguran, se ha convertido en un foco de infección por la proliferación de descargas del drenaje y de fauna nociva. Foto María Luisa Severiano

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 32

Día y noche, el olor fétido que emana de la presa Tequilasco, en la alcaldía Álvaro Obregón, se cuela por las calles estrechas, patios, ventanas y puertas de viviendas asentadas en la colonia Ampliación Puente Colorado, donde los vecinos llevan años conviviendo con una peste que se intensifica tanto en el invierno como en los días de verano.

El estancamiento del agua, alimentada por los desagües que bajan desde Lomas de Axiomiatla y el pueblo de Tetelpan, ha convertido la zona “en un foco de infección” que afecta la vida rutinaria de los habitantes, quienes evitan comprar carne o tortillas en los pequeños locales cercanos a la orilla para “evitar una infección”, mientras otros simplemente deciden no permanecer mucho tiempo en el exterior y se refugian dentro de sus casas para escapar del hedor.

Vecinas, como la señora Félix Flores, apuntaron que desde 2018 la situación no ha sido atendida, “es una peste que no se aguanta”, expresó. Con resignación, la señora Catalina Rosiles, vecina desde hace medio siglo, señaló que “año con año tenemos el problema y promesas nos hacen que van a venir a desazolvar, pero no”.

Ayer acudió a la carnicería “por necesidad”, aunque desde hace años dejó de comprar tortillas en la zona: “Mejor las compro en una tienda que ya las trae empaquetadas, envueltas en hule o plástico”, detalló. La peste también afecta la economía local, Maximiliano, dueño de la tortillería cercana a la presa, explicó que por las tardes, cuando el olor se vuelve más penetrante, sus ventas se reducen a la mitad.