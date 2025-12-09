Detecta Morena Modus Operandi
Es una situación sistemática de la alcaldía // Cuando Giovani Gutiérrez compareció, evadió el tema: vocero
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 32
Tras recibir diversas denuncias de locatarios de Coyoacán, la bancada de Morena en el Congreso capitalino detectó un modus operandi de funcionarios de la alcaldía que implica enviar citatorios a los dueños de bares y restaurantes, incluso de pequeños comercios como papelerías, para pedirles mordidas de hasta 30 mil pesos mensuales.
El diputado por Coyoacán Paulo García dijo que se trata de una “situación sistemática” de la alcaldía, cuyos funcionarios de las áreas de verificación se aprovechan de que varios dueños no tienen conocimiento del derecho administrativo ni de trámites gubernamentales, y los acusan de no contar con los permisos de operación. Incluso, si tienen los papeles en regla son amedrentados con clausuras o suspensiones.
Este medio tuvo acceso a un citatorio dirigido al propietario de un establecimiento mercantil –quien solicitó el anonimato por temor a represalias–, y denunció que le solicitaron 30 mil pesos.
El documento está firmado por Nancy Shycarú García Ibarra, subdirectora de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, en el que ordena la presencia de un propietario –cuyo nombre fue testado– para que acuda a la sede de la subdirección ubicada en calzada de Tlalpan 2819, a fin de que presente toda la documentación que acredita la legalidad del local, entre ellos el certificado de uso de suelo, el programa de protección civil y el visto bueno de seguridad y operación; esto, como si se tratara de una verificación, pero desde una oficina.
Se da apoyo jurídico
“Una vez en las oficinas, nos han reportado que les piden dinero a cambio de dejarles seguir trabajando”, dijo el diputado García, quien comentó que la bancada ha apoyado con orientación jurídica para presentar las denuncias correspondientes ante la contraloría interna y la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Sostuvo que al inicio de la administración los giros de alto impacto eran los más afectados, pero ahora son pequeños negocios como papelerías y tiendas de abarrotes cuyos dueños han reportado los cobros ilegales.
El diputado de Morena llamó a la gente a no dejarse intimidar ni entregar dinero a ningún servidor público fuera de los cobros oficiales que establece la Tesorería de la Ciudad de México.
El legislador comentó que la única pregunta que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, no contestó ni por escrito, fue precisamente sobre las denuncias de extorsiones y cobros irregulares en su demarcación; esto, de acuerdo con un listado de respuestas que el funcionario entregó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tras su comparecencia ante el Congreso capitalino.