Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 32

Tras recibir diversas denuncias de locatarios de Coyoacán, la bancada de Morena en el Congreso capitalino detectó un modus operandi de funcionarios de la alcaldía que implica enviar citatorios a los dueños de bares y restaurantes, incluso de pequeños comercios como papelerías, para pedirles mordidas de hasta 30 mil pesos mensuales.

El diputado por Coyoacán Paulo García dijo que se trata de una “situación sistemática” de la alcaldía, cuyos funcionarios de las áreas de verificación se aprovechan de que varios dueños no tienen conocimiento del derecho administrativo ni de trámites gubernamentales, y los acusan de no contar con los permisos de operación. Incluso, si tienen los papeles en regla son amedrentados con clausuras o suspensiones.

Este medio tuvo acceso a un citatorio dirigido al propietario de un establecimiento mercantil –quien solicitó el anonimato por temor a represalias–, y denunció que le solicitaron 30 mil pesos.

El documento está firmado por Nancy Shycarú García Ibarra, subdirectora de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, en el que ordena la presencia de un propietario –cuyo nombre fue testado– para que acuda a la sede de la subdirección ubicada en calzada de Tlalpan 2819, a fin de que presente toda la documentación que acredita la legalidad del local, entre ellos el certificado de uso de suelo, el programa de protección civil y el visto bueno de seguridad y operación; esto, como si se tratara de una verificación, pero desde una oficina.