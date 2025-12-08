E

l 28 de octubre, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de la Ciudad de México iniciaron un paro cultural de actividades ante la nula respuesta de las autoridades a su justo pliego petitorio entregado días atrás. La burla de la titular de la Secretaría Académica, sumada al silencio y ausencia sistemática de la rectora Rosa María Torres Hernández, desembocó en un cierre inmediato de instalaciones.

Cabe aclarar que se trata de un conflicto largamente incubado; los jóvenes ya habían entregado un pliego petitorio similar desde 2023. La estrategia de la autoridad frente al actual conflicto y todos los precedentes –que no son pocos– ha sido la misma: ni los veo ni los oigo. Esta es la política distintiva de la gestión de Rosa María Torres Hernández desde hace casi siete años; no ha cambiado un ápice ante el paro estudiantil.

Luego de que ninguna autoridad de la UPN se presentara a la mesa de negociación acordada para el 17 de noviembre en las instalaciones de Ajusco, la organización de estudiantes planteó como demanda central la destitución de la rectora. Solicitaron una reunión con el titular de la Subsecretaría de Educación Superior, quien después de cancelar el encuentro y trasladarlo a la semana siguiente, expresó que carecía de facultad alguna para destituirla; de manera inverosímil, se atrevió a decir que para conseguirlo, tendrían que emprender un proceso judicial. Falso: el Decreto de Creación estipula que la persona que ocupe la rectoría es nombrada o removida por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde el inicio del conflicto, la posición del sector académico ha sido apoyar de modo irrestricto al estudiantado. Así lo hemos hecho patente en sendos comunicados entregados a la SEP y otros que circulan en redes sociales.

Ante la inminente finalización del semestre 2025-II, la Secretaría Académica emitió un acuerdo amenazante del Consejo Técnico de la UPN, instancia integrada únicamente por autoridades, en el que se desconoce olímpicamente el paro y declara el cierre del semestre, conminando al profesorado a asentar calificaciones con lo que se tenga registrado y poniendo como plazo perentorio el 15 de diciembre, primer día del periodo vacacional decembrino, según el calendario oficial.