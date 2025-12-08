U

na mujer ocupa por primera vez el máximo cargo público de México. Una de las novedades de su gestión es incorporar en el calendario de festividades a figuras históricas femeninas. Por ley se estableció el Día de las Heroínas Anónimas de la Patria. Entre ellas, Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina La Capitana.

También se recuerda a las luchadoras por los derechos humanos y contra la injusticia. Como doña Rosario Ibarra. Y se continuará el Paseo de las Heroínas con seis ancestras indígenas, entre ellas Malintzin. Un paso más para erradicar el machismo.

Pero hay otras mujeres que merecen reconocimiento. En la ciencia, por ejemplo, la doctora Lilia América Albert Palacios, nuestra máxima autoridad en toxicología. No asistí como alumno a los cursos impartidos por ella. Ni soy parte de la Sociedad Mexicana de Toxicología, que fundó. Pero me considero privilegiado de recibir su asesoramiento en mis trabajos sobre los agroquímicos.

A Lilia la conocí inicialmente en mis recorridos por el país comprobando los efectos de dichos compuestos en la salud de la población y el medio ambiente. Recababa información para el libro en el que ofrecí un panorama de ese problema. Y en las 12 regiones visitadas, había referencias de las investigaciones realizadas por la doctora Albert.

Poco antes de darlo para impresión a don Andrés León Quintanar, apareció afortunadamente Lilia. Y me dio una cátedra de toxicología que me obligó a revisar el texto. Así, Naturaleza muerta. Los plaguicidas en México (1988) fue el primero en tratar el problema a nivel nacional y ofrecer soluciones no tóxicas. Lo reeditó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al clausurar el gobierno en 1988 el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (Inireb), fundado por el doctor Arturo Gómez-Pompa, tuve con Lilia una mayor relación académica. Dirigía, por mi parte, el Centro de Ecodesarrollo (Cecodes), que fundé y presidí casi hasta su cierre.

Se incrementó esa relación al fungir como asesores en el área encargada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de atender las quejas relacionadas con el medio ambiente y la salud. La CNDH la presidía el doctor Jorge Carpizo, y entonces sí gozaba de respeto. El área ambiental, Fernando Cano Valle, ex director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Varias fueron las quejas por violación de derechos humanos que nos tocó abordar.