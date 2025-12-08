E

l 28 de noviembre, The New York Times publicó una nota informativa de Maggie Haberman y Anatoly Kurmanaev, bajo el atractivo título “Trump y Maduro hablaron por teléfono la semana pasada”. El sumario agregaba: “Los mandatarios conversaron sobre una posible reunión, incluso mientras Estados Unidos sigue con la amenaza de una acción militar contra Venezuela”. Encargados de la cobertura de Donald Trump en la Casa Blanca y la actualidad de Rusia, respectivamente, se deduce que Haberman y Kurmanaev son dos buenos y experimentados periodistas. Por eso, llamó la atención la vaguedad de la fecha: “la semana pasada”. Pero aún más, las fuentes: “diversas personas con conocimiento del asunto”, “personas que conocían del tema, a quienes se concedió el anonimato por no estar autorizadas a abordar el asunto públicamente”. Salvo la noticia de que hablaron por teléfono y de que ambos mandatarios podrían reunirse, el otro único dato “informativo” de la nota era que el secretario de Estado, Marco Rubio, había participado. Pero no había ninguna fuente primaria.

Consignaron, sí, que “una portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios” y que “el gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios”. También, que “dos personas cercanas al gobierno de Venezuela confirmaron que se había hecho una llamada directa entre los dos dirigentes. (Pero) no quisieron ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente”. El resto eran datos de contexto, incluido un refrito del propio Times de octubre que, también sin fuentes, aseguraba que Maduro había ofrecido a Estados Unidos “una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país (…) en un esfuerzo por disminuir la tensión”. Pero sobre la conversación, nada sustancial. Es evidente que alguien del entorno de Trump filtró esos escuetos datos. ¿Con qué fin? No está claro. El New York Times ganó la “primicia”. Pero, ¿fue utilizado como parte de una operación sicológica en el marco de la guerra política? En la jerga de los servicios de inteligencia, la “información” había quedado plantada y fue recogida por diversas agencias noticiosas y medios periodísticos internacionales.

Un día después, la plataforma web argentina Infobae, propiedad del multimillonario Daniel Hadad, señalada en su país por difundir informaciones abiertamente falsas ( fake news) probablemente en complicidad con sus propias “fuentes” judiciales y policiales, y con una línea editorial derechista y antipopular, difundió, desde Washington, una nota de su corresponsal Román Lejtman, en la que afirmaba que el “líder republicano” (Trump) le había advertido al “dictador venezolano” (Maduro) que tenía que abandonar el poder en el corto plazo o multiplicaría las acciones militares. Sin citar ninguna fuente, el medio afirmó que Trump le dijo a Maduro que junto con él debían abandonar Venezuela “las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales (drogas, armas, petróleo) y montaron un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos”. Supuestamente, las exigencias de Trump incluían a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, “miembros clave de la nomenclatura” (sic) que opera con Maduro, “jefe del cártel de Los Soles”. En síntesis, la nota reunía todos los elementos propagandísticos de las operaciones sicológicas (PsyOp) y la guerra cognitiva de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Maduro. Con un sesgo que fijaba los reflectores en un personaje: “La inclusión de (Marco) Rubio en el contacto con Maduro implica que la administración republicana ya descartó tácticas alternativas con el régimen populista”.