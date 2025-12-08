e publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y dentro de ella viene una serie de realineamientos del orden global que no habíamos visto en décadas. Estados Unidos por fin pone en palabras claras su postura de política exterior, deja atrás el intento de hegemonía global, pero retoma pensamientos y prácticas de los años 1800. En particular, reviven la Doctrina Monroe, y le añaden el “Corolario Trump”. En lo económico (de nuevo, al menos en el discurso), deja atrás el neoliberalismo, aboga por una política industrial y llama a poner a los trabajadores de Estados Unidos antes que las ganancias, pero al mismo tiempo dice que luchará contra la política industrial de aquellos países que ve como adversarios (China) y de aquellos que no estén alineados a sus intereses para permitirle tener todos los materiales que considera críticos. Pone como eje central la soberanía de todos los países y su derecho divino a la autodeterminación, pero establece acciones y estrategias encaminadas a mantener, expandir y realinear a sus “aliados” con los intereses de Estados Unidos. Es, sin lugar a duda, un documento lleno de contradicciones y con un doble rasero que deja claro algo: Estados Unidos sabe que ya no existe un mundo unipolar, pero no está dispuesto a permitir que nadie lo alcance o rebase, y ve al mundo, en específico a Latinoamérica, como quien debe servirle y de quien puede disponer y decidir absolutamente todo.
El documento comienza preguntando ¿Qué debe querer Estados Unidos en el mundo y del mundo? Lo cual se vuelve extremadamente revelador y a la vez contradictorio con las acciones de su gobierno. Hablan de tener un hemisferio “relativamente bien gobernado” con el propósito de que no haya migración a Estados Unidos. Lo cual genera las siguientes preguntas: ¿Quién determinará si un gobierno es bueno, estable o no lo es? ¿Qué pasará si ese alguien determina que no lo es? La respuesta la encontramos en la página 9 del mismo documento, en donde dicen que, (parafraseo) si bien las naciones tienen el derecho de autodeterminación, dado que Estados Unidos tiene intereses tan diversos y amplios, debe intervenir en los países. Continúa diciendo que quiere que los gobiernos del hemisferio colaboren contra los narcoterroristas y demás organizaciones, lo cual resulta contradictorio, ya que en esta misma semana, Estados Unidos perdonó a Juan Orlando Hernández, ex presidente derechista de Honduras, sentenciado y en prisión por narcotráfico. El documento cierra esta primera sección dejando claro que no tolerarán influencia y/o propiedad de activos esenciales para “cadenas de suministro críticas por parte de naciones hostiles” y que deben tener y mantener acceso a ubicaciones estratégicas, y al suministro de gas y petróleo del Medio Oriente.
Para lograr sus objetivos, enlistan una serie de herramientas disponibles a Estados Unidos, de las cuales destacaré dos.
1.- Independencia/dominio energético, en la cual se deja claro (página 14) que usarán energía principalmente del petróleo, gas y carbón, y buscarán reactivar la expansión de la nuclear, dejando atrás todo lo relacionado con la transición energética (a pesar de ser los mayores responsables históricos). A su vez, Estados Unidos ve en sus exportaciones de energía una manera de “profundizar relaciones”, defender sus fronteras y, cuando sea necesario, proyectar poder. Dejando claro lo que siempre se ha sabido (aunque los despistados “expertos” de la derecha mexicana lo sigan ignorando), la independencia energética es una precondición de la seguridad nacional; debe ser meta de todos los países alcanzarla y mantenerla activamente.
2.- Reindustrialización de su economía (página 14), “El futuro pertenece a los fabricantes”. Claro, al mismo tiempo que dicen eso, se asegura de mencionar que todos los países del hemisferio deben alinearse a sus prioridades para garantizarles acceso a materiales y cadenas de suministro críticas para su industria y su economía. En su visión, Estados Unidos debe ser dominante en dicho hemisferio como una precondición de seguridad y prosperidad, y no tolerará alianzas de gobiernos latinoamericanos con “competidores fuera del hemisferio”. Por último, como parte de la estrategia para tener acceso a materiales y cadenas de suministro críticas, usará a todo su aparato de inteligencia, y presionarán a los “países que más dependen (para más información, les recomiendo leer mi artículo sobre dependencia asimétrica en https://bit.ly/48JPWDT) de ellos y, por lo tanto, sobre los que tienen más influencia, para obligarlos a contratar sólo empresas de Estados Unidos y expulsar a todos los demás inversionistas extranjeros”.
Estados Unidos se ha quitado la máscara; con una política totalmente expansionista y de dominio colonial en América Latina, busca el control total del continente. Retomando ideas de hace dos siglos, intervendrá de manera económica y/o militar para obtener todos los recursos de la región. Presionará e intervendrá en los gobiernos que no estén alineados para expandir sus intereses y su poder económico y militar. Todo esto, evidentemente, no podrá lograrlo solo. Ya lo hemos visto anteriormente: en todos los países donde Estados Unidos interviene, lo hace de la mano de las élites económicas locales. Siempre hay un grupo que está dispuesto a servir a intereses extranjeros. En México, el proyecto está totalmente claro; la derecha, en todos sus colores, tiene como único proyecto político lograr la intervención de Estados Unidos, para así ganar lo que no pueden por medio de las urnas y la democracia. La izquierda, si bien goza de popularidad y respaldo, no debe confiarse ni relajarse; continuar profundizando el proyecto para lograr un mejor nivel de vida para todos es esencial.
