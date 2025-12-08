S

e publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y dentro de ella viene una serie de realineamientos del orden global que no habíamos visto en décadas. Estados Unidos por fin pone en palabras claras su postura de política exterior, deja atrás el intento de hegemonía global, pero retoma pensamientos y prácticas de los años 1800. En particular, reviven la Doctrina Monroe, y le añaden el “Corolario Trump”. En lo económico (de nuevo, al menos en el discurso), deja atrás el neoliberalismo, aboga por una política industrial y llama a poner a los trabajadores de Estados Unidos antes que las ganancias, pero al mismo tiempo dice que luchará contra la política industrial de aquellos países que ve como adversarios (China) y de aquellos que no estén alineados a sus intereses para permitirle tener todos los materiales que considera críticos. Pone como eje central la soberanía de todos los países y su derecho divino a la autodeterminación, pero establece acciones y estrategias encaminadas a mantener, expandir y realinear a sus “aliados” con los intereses de Estados Unidos. Es, sin lugar a duda, un documento lleno de contradicciones y con un doble rasero que deja claro algo: Estados Unidos sabe que ya no existe un mundo unipolar, pero no está dispuesto a permitir que nadie lo alcance o rebase, y ve al mundo, en específico a Latinoamérica, como quien debe servirle y de quien puede disponer y decidir absolutamente todo.

El documento comienza preguntando ¿Qué debe querer Estados Unidos en el mundo y del mundo? Lo cual se vuelve extremadamente revelador y a la vez contradictorio con las acciones de su gobierno. Hablan de tener un hemisferio “relativamente bien gobernado” con el propósito de que no haya migración a Estados Unidos. Lo cual genera las siguientes preguntas: ¿Quién determinará si un gobierno es bueno, estable o no lo es? ¿Qué pasará si ese alguien determina que no lo es? La respuesta la encontramos en la página 9 del mismo documento, en donde dicen que, (parafraseo) si bien las naciones tienen el derecho de autodeterminación, dado que Estados Unidos tiene intereses tan diversos y amplios, debe intervenir en los países. Continúa diciendo que quiere que los gobiernos del hemisferio colaboren contra los narcoterroristas y demás organizaciones, lo cual resulta contradictorio, ya que en esta misma semana, Estados Unidos perdonó a Juan Orlando Hernández, ex presidente derechista de Honduras, sentenciado y en prisión por narcotráfico. El documento cierra esta primera sección dejando claro que no tolerarán influencia y/o propiedad de activos esenciales para “cadenas de suministro críticas por parte de naciones hostiles” y que deben tener y mantener acceso a ubicaciones estratégicas, y al suministro de gas y petróleo del Medio Oriente.

Para lograr sus objetivos, enlistan una serie de herramientas disponibles a Estados Unidos, de las cuales destacaré dos.

1.- Independencia/dominio energético, en la cual se deja claro (página 14) que usarán energía principalmente del petróleo, gas y carbón, y buscarán reactivar la expansión de la nuclear, dejando atrás todo lo relacionado con la transición energética (a pesar de ser los mayores responsables históricos). A su vez, Estados Unidos ve en sus exportaciones de energía una manera de “profundizar relaciones”, defender sus fronteras y, cuando sea necesario, proyectar poder. Dejando claro lo que siempre se ha sabido (aunque los despistados “expertos” de la derecha mexicana lo sigan ignorando), la independencia energética es una precondición de la seguridad nacional; debe ser meta de todos los países alcanzarla y mantenerla activamente.