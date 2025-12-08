Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 21

Efectivos de las Fuerzas Armadas detuvieron en el sureño estado de Chiapas a 12 individuos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación e incautaron armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico, informó ayer el gobierno.

Por medio de su cuenta en X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que en el operativo realizado en San Cristóbal de Las Casas participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la fiscalía de la entidad e instituciones federales.

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del pueblo de Chiapas”, dijo.

Se han aprehendido a 37 mil personas en el sexenio

En todo el país, la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum implementa una estrategia de seguridad que se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.