Este fin de semana en Morelos se registraron por lo menos 15 asesinatos, entre ellos los de dos mujeres –una, menor de edad– y tres varones, cuyos cuerpos presentaban impactos de bala y estaban calcinados en el interior de un vehículo en el municipio de Tepalcingo.
Además, en Cuernavaca, el viernes anterior se perpetró el homicidio del paramédico Erick Mancilla, hijo del secretario general de Gobierno del ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto, quien fue ultimado en abril pasado.
Las cinco personas incineradas fueron descubiertas ayer por la madrugada en las inmediaciones de la carretera Cuautla-Axochiapan.
En el lugar, efectivos policiacos descubrieron a una mujer herida de bala que sobrevivió al ataque, así como un automóvil totalmente en llamas.
En los alrededores, aseguraron uniformados, había más de 100 casquillos percutidos, y una vez que se consumió el fuego que abrasó al vehículo, policías y peritos confirmaron que adentro del vehículo había cinco víctimas mortales.
Fuentes dijeron que se presume que los finados participaron en un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado que operan en el estado.
Además, en el municipio de Tlaltizapán, en una carretera local se hallaron dos cuerpos masculinos. Otro hombre fue asesinado en Jiutepec, a unas cuadras del ayuntamiento, y uno más pereció la noche del viernes en Cuautla.
El viernes, en Cuernavaca, además del paramédico Erick Mancilla, fueron asesinados cuatro varones en la colonia Cantarranas.
Asimismo, en la colonia Miguel Hidalgo de Cuernavaca, fue ultimado otro individuo que aparentemente fue víctima de un intento de robo, y en el poblado Chamilpa de Cuernavaca se halló a dos personas muertas a tiros y con huellas de tortura.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre pasados se documentaron en Morelos mil 151 homicidios, 823 de ellos dolosos, así como 328 de tipo culposo.