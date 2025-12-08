De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 20

Este fin de semana en Morelos se registraron por lo menos 15 asesinatos, entre ellos los de dos mujeres –una, menor de edad– y tres varones, cuyos cuerpos presentaban impactos de bala y estaban calcinados en el interior de un vehículo en el municipio de Tepalcingo.

Además, en Cuernavaca, el viernes anterior se perpetró el homicidio del paramédico Erick Mancilla, hijo del secretario general de Gobierno del ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto, quien fue ultimado en abril pasado.

Las cinco personas incineradas fueron descubiertas ayer por la madrugada en las inmediaciones de la carretera Cuautla-Axochiapan.

En el lugar, efectivos policiacos descubrieron a una mujer herida de bala que sobrevivió al ataque, así como un automóvil totalmente en llamas.

En los alrededores, aseguraron uniformados, había más de 100 casquillos percutidos, y una vez que se consumió el fuego que abrasó al vehículo, policías y peritos confirmaron que adentro del vehículo había cinco víctimas mortales.