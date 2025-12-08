▲ Con tres atletas más, la nadadora recorrió más de 450 kilómetros. Foto tomada de redes sociales de Stephanie Montero

Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 20

Puerto Vallarta, Jal., La nadadora mexicana Stephanie Montero Bending cumplió otro de sus retos, al llegar este domingo a Los Arcos del Malecón del puerto ganadora del Reto Mar y Montaña, que comenzó el 29 de noviembre, cuyo objetivo es promover la conservación de los ecosistemas de la zona y, principalmente, la protección de las ballenas jorobadas que arribaron a Bahía de Banderas, ubicada entre Jalisco y Nayarit.

Los participantes fueron recibidos por empresarios del sector turístico, ambientalistas, autoridades estatales y municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

La deportista comentó: “somos cuatro atletas (Angélica Enríquez, el joven Diego Tron y Marcela De Niz) los que estuvimos en el mar”; unos en nado, otros en remo y el resto en ciclismo.

Señaló que apoyaron y nadaron más de 450 kilómetros durante esta semana, de noche. “Es un reto con causa, buscamos recaudar 1.5 millones de pesos. Todavía no lo alcanzamos, pedimos que la gente done.”

Lo recibido se va a destinar a seis organizaciones dedicadas a conservar los cetáceos y los corales, entre otros organismos.