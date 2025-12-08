Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 20
Puerto Vallarta, Jal., La nadadora mexicana Stephanie Montero Bending cumplió otro de sus retos, al llegar este domingo a Los Arcos del Malecón del puerto ganadora del Reto Mar y Montaña, que comenzó el 29 de noviembre, cuyo objetivo es promover la conservación de los ecosistemas de la zona y, principalmente, la protección de las ballenas jorobadas que arribaron a Bahía de Banderas, ubicada entre Jalisco y Nayarit.
Los participantes fueron recibidos por empresarios del sector turístico, ambientalistas, autoridades estatales y municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La deportista comentó: “somos cuatro atletas (Angélica Enríquez, el joven Diego Tron y Marcela De Niz) los que estuvimos en el mar”; unos en nado, otros en remo y el resto en ciclismo.
Señaló que apoyaron y nadaron más de 450 kilómetros durante esta semana, de noche. “Es un reto con causa, buscamos recaudar 1.5 millones de pesos. Todavía no lo alcanzamos, pedimos que la gente done.”
Lo recibido se va a destinar a seis organizaciones dedicadas a conservar los cetáceos y los corales, entre otros organismos.
En este reto, detalló, cada uno de los participantes llegó a al menos a una área natural protegida (ANP). Por ejemplo, Angélica Enríquez estuvo en la Islas Marietas, en Nayarit; mientras, Diego Tron dio la vuelta a la Bahía de Banderas tras salir de Los Arcos de Mismaloya, región que carece de un plan de manejo y requiere que se incluya en los sitios protegidos.
La atleta indicó que inició su periplo en la playa Costa Alegre, en Jalisco; en tres etapas nadó en total total 60 kilómetros. Arrancó del campo tortuguero Tecuán hasta Teopa, en la costa Careyes; y de Teopa a Islas Cocina, santuario que forma parte de la Reserva de la Biosfera Chamela.
Terminó su actividad de Isla Cocina hasta el campamento tortuguero de Chalacatepec. En este Reto Mar y Montaña también se visitó la Sierra de Cuale.
Montero Bending, médica de profesión, destacó que las playas y áreas naturales protegidas de Jalisco y Nayarit “son unas maravillas”.