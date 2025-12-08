E

l incremento de 13 por ciento al salario mínimo anunciado para 2026, porcentaje muy por encima de la inflación, a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y secundada por los sectores productivos representados en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es un acto de justicia social, que se inscribe en el proceso iniciado en 2019 para reivindicar y dignificar el ingreso base de los trabajadores mexicanos.

Es mucho más que una cifra económica. Un indicador del poder adquisitivo del salario mínimo es el reconocimiento concreto de que los generadores de la plusvalía y los movilizadores de las cadenas productivas que sostienen al país merecen participar de los beneficios de su trabajo esmerado y cotidiano, ellos y su familia.

El alza sostenida del salario real de los trabajadores mexicanos en los últimos siete años no sólo es el mayor registrado en el subcontinente latinoamericano en ese periodo, sino es el mayor aumento entre los 38 países agrupados en la OCDE, las mayores y más desarrolladas economías del mundo, grupo del que México forma parte. El salario mínimo de México se ha incrementado 86.6 por ciento por arriba de la inflación entre mayo de 2019 y mayo de 2024, mientras que, en promedio, el salario mínimo de los países miembros de esa organización mundial acumula un crecimiento de sólo 12.8 por ciento real. El segundo país, después de México, con el mayor aumento real es Turquía, con 41.7 por ciento, en un contexto de inflación descontrolada; y el tercero es Polonia, con 32.1 por ciento.

Año por año, el nuevo incremento se suma a una serie de alzas de doble dígito desde 2018: 16.2 por ciento en 2019, 20 en 2020, 15 en 2021; 20 en 2022, 20 en 2023, 20 para 2024 12 en 2025 y el más reciente, 13 por ciento para 2026.

Para decirlo en términos absolutos, abonando a una mejor comprensión del tema: de menos de 90 pesos diarios en 2018, transitamos a 315 pesos en 2026, 350 por ciento más en términos nominales y casi 100 por ciento más en términos reales, en la cartera y en la mesa de los trabajadores de menores ingresos. De esta manera, la retribución mínima de los trabajadores será de 9.852 pesos mensuales para el próximo año. En la zona libre de la frontera norte, franja con incentivos fiscales compuesta por 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el salario mínimo subirá de 419.88 pesos a 440.87 pesos por día, para un total de 13.409 pesos mensuales.

Es la gran medida de política pública que los gobiernos neoliberales no quisieron hacer, ni los del PRI ni los del PAN, porque se partía de la falsa premisa de que no lo resistiría el aparato productivo, quebrarían las empresas, y al final los principales perdedores serían los propios trabajadores, por dos vías: muchos se quedarían sin empleo, y quienes lo conservaran terminarían perdiendo lo ganado nominalmente por la vía de la inflación, el incremento de los precios.