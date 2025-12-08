Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 19

Fitch Ratings prevé que en 2026, los operadores de telecomunicaciones latinoamericanas se enfoquen en estrategias que garanticen su rentabilidad. “Las perspectivas son neutrales, con énfasis en la retención de clientes, la mejora de los márgenes y la generación de flujo de caja libre (FCF) positivo”, mencionó la calificadora en el reporte Perspectivas de las telecomunicaciones en América Latina: neutrales para 2026.

Los operadores buscarán retener su base de clientes al ofrecer servicios de calidad y optimizando soluciones digitales para corporaciones y pequeñas y medianas empresas.

En el análisis hecho por Johnny da Silva, sénior director de la calificadora, se proyecta un crecimiento de los ingresos para el sector telecomunicaciones de 2.8 por ciento en 2025 y de 3 por ciento en 2026.

A su vez, se espera que los márgenes del indicador financiero que muestra la rentabilidad operativa bruta de una empresa se estabilicen en torno al 34 por ciento, excluyendo gastos financieros (intereses), impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

“Los enfoques clave para la mayoría de las empresas incluyen la retención de clientes para reducir la rotación, mejorar los márgenes y generar flujo de caja libre positivo mediante la optimización del gasto de capital”, comentó Da Silva en el documento.