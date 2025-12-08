Jessika Becerra

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 19

La menor supervisión de las instituciones financieras no bancarias (IFNB) en los países de América Latina se ha convertido en un riesgo potencial para los mercados de la región, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En México, los IFNB funcionan como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que otorgan crédito bajo la modalidad de entidades reguladas y entidades no reguladas, así como las Instituciones de Tecnología Financieras, conocidas como Fintech, que también dan préstamos.

De acuerdo con Luiz de Mello, director del departamento de economía del organismo, el riesgo proviene de la creciente importancia de las instituciones financieras no bancarias, y de que muchas de ellas operan con menor regulación y menores requisitos de capital, lo que crea vulnerabilidades en los mercados financieros. “Estamos hablando básicamente de los segmentos del mercado financiero no bancario que no están bajo los mismos niveles y los mismos estándares de regulación y de supervisión”.

Expuso que debido a la creciente conexión que existe entre estas instituciones y los bancos, los riesgos en esas entidades podrían afectar la estabilidad financiera general.

En el informe de perspectivas económicas de la OCDE, se menciona que las instituciones financieras no bancarias han crecido rápidamente desde la crisis financiera mundial y los vínculos entre bancos y entidades no bancarias han aumentado.

“Los préstamos bancarios a las IFNB se han expandido en los últimos años y los bancos también les han proporcionado mecanismos de respaldo de liquidez, como líneas de crédito Esto refleja en parte los requisitos regulatorios bancarios que incentivan a los bancos a priorizar la exposición a las IFNB frente a algunos tipos de préstamos corporativos directos.”