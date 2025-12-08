De la Redacción

Para reducir el impacto ambiental de los platos y envases desechables y generar productos inocuos que fortalezcan la economía circular, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolla utensilios que se degradan en poco tiempo al utilizar de materia prima cáscaras de fruta, incluidos melón, papaya, piña, mango, plátano y aguacate, restos de verduras y hortalizas.

Elier Neri Torres, investigador en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y dirigente del proyecto, indicó que buscan obtener utensilios que se degraden en muy poco tiempo, pues en la actualidad “muchos productos plásticos se comercializan como biodegradables sin serlo al 100 por ciento, lo que genera una falsa percepción”.

El proyecto posdoctoral consiste en recolectar diariamente en la cafetería escolar los residuos orgánicos, los cuales se someten a un proceso de secado con energía solar, estufas especiales y hornos de convección.