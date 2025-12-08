D

esde la fundación del G-20, nunca se había realizado una de sus cumbres en el continente africano, la primera ocurrió los pasados 22 y 23 de noviembre, cuando Sudáfrica fue anfitrión del encuentro que suele reunir a los seres humanos más poderosos del planeta. África ha enfrentado sucesivas oleadas de colonialismo europeo, estadunidense, chino y ruso. Cyrill Rapamophosa (Sowetho, 1952), actual presidente de Sudáfrica, obtuvo la sede del G-20 e hizo lo posible por abrir un espacio para renegociar, así fuera mínimamente, la inserción de África en la economía global. La biografía del dirigente sudafricano es en muchos sentidos una encarnación de la trayectoria y las contradicciones de muchos miembros del Congreso Nacional Africano (CNA). Fue dirigente estudiantil antiapartheid desde que era estudiante en la Escuela Secundaria Mphaphuli. En 1967 estuvo 11 meses en confinamiento solitario por apoyar al Frente Para la Liberación de Mozambique (Frelimo). Se graduó como abogado por la Universidad de Sudáfrica. Fue asesor jurídico del Consejo de Sindicatos de Sudáfrica. Dirigió al Sindicato Nacional de Mineros. Participó por parte del CNA en la negociación de la compleja transición democrática pacífica. Devino empresario, actualmente es dueño de Mc Donald’s Sudáfrica y socio de la minera Lonmin. Llegó a vicepresidente. Fue durísimo con la huelga minera de Marikana. Alcanzó la presidencia de Sudáfrica y luego la presidencia del G-20.

Estados Unidos se empeñó en boicotear la cumbre por varias razones. Elon Musk fue al inicio de la administración Trump uno de los principales impulsores del sabotaje a Sudáfrica. Amy Goodman entrevistó a Chris McGreal, corresponsal de The Guardian en Sudáfrica (Democracy Now, 27/3/25), según el cual, el abuelo de Elon, llamado Joshua Norman Haldeman, migró de Canadá a Sudáfrica en 1950, cuando se montó el apartheid, con muchas leyes muy similares a las que se habían aplicado a los judíos en Alemania durante la década de los 30 ( v gr. control de movimientos, restricciones laborales y confinamientos masivos). Elon Musk nació en 1971, cuando gobernaba Sudáfrica John Vorster, quien había sido miembro de la organización llamada OB, vinculada con el Partido Nazi de Alemania y que había quemado comercios judíos. Más tarde, en 1986, el padre de Elon, llamado Errol Musk, adquirió tres minas de esmeraldas en Zambia y, según declaró posteriormente, ganó tanto dinero en esa época que “ni siquiera podía cerrar su caja fuerte”.

Por otra parte, el 21 de mayo Donald Trump recibió en la Oficina Oval al presidente Cyril Ramaphosa, quien asistió acompañado de dos grandes golfistas sudafricanos, David Frost y Gary James. Al principio, el anfitrión elogió a los prestigiados golfistas, pero la reunión resultó ser una emboscada. Donald Trump acusó a Sudáfrica de quitarle la tierra a granjeros blancos y dijo que mucha gente blanca está huyendo de ese país. El magnate omitió tomar en cuenta una de las más oscuras herencias del apartheid, en cuyo apogeo 10 por ciento de la población poseía 85 por ciento de la tierra fértil. El auténtico motivo de Trump para boicotear la cumbre fue aplicarle un “castigo” a Sudáfrica por haber demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por el delito de genocidio. Javier Milei, presidente de Argentina, anunció su inasistencia a la cumbre.