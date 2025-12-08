Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 15
Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, falleció ayer en León, Guanajuato, a causa de un linfoma.
La Cámara alta lamentó el deceso de quien fuera senador en la 62 y 63 legislaturas, así como el morenista Ignacio Mier y el priísta Rubén Moreira.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, manifestó su solidaridad con familiares, amigos y seres queridos de Chico Herrera, a quien calificó como un hombre comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.
La viuda, Mausita Rodríguez Nieto, informó en redes sociales del fallecimiento de su esposo, quien el pasado 18 de noviembre reingresó al Hospital Aranda de la Parra.
Chico Herrera fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política por la que fue candidato a la gubernatura de Guanajuato y a la presidencia municipal de Celaya.
Tras salir del PRI, se sumó a las filas de Morena, donde apoyó la candidatura presidencial de Adán Augusto López Hernández.