De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 15

Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, falleció ayer en León, Guanajuato, a causa de un linfoma.

La Cámara alta lamentó el deceso de quien fuera senador en la 62 y 63 legislaturas, así como el morenista Ignacio Mier y el priísta Rubén Moreira.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, manifestó su solidaridad con familiares, amigos y seres queridos de Chico Herrera, a quien calificó como un hombre comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.