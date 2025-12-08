Manifestaron su preocupación por el proceso de clarificación del líquido
Acapulco, Gro., Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) exigieron a directivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) incluir los pasos del proceso de cloración y clarificación del agua, además de la cantidad del fluido que será bombeado, correspondientes a la construcción del pozo de captación y distribución del líquido para el poblado Cacahuatepec.
Asimismo, de este sistema se beneficiarán cinco localidades más ubicadas en los alrededores del río Papagayo: Espinalillo, Cantón, Huamuchitos, Seis de Agosto y Apanhuac.
En una asamblea realizada ayer en el paraje El Fraile, a unos metros del río Papagayo, habitantes de diversos pueblos plantearon la importancia de incluir los parámetros técnicos relativos a la calidad y cantidad de agua que recibirán las comunidades. Precisaron que es importante asegurar que el sistema de captación cuente con un sistema de cloración y clarificación, al señalar que el tipo de pozo radial planteado por la Capama para Cacahuatepec no garantiza el abasto del líquido durante todo el año.
Los comuneros reconocieron que el nuevo proyecto presentado la mañana de ayer por funcionarios de la Capama ya incluye el sistema de cloración, pero no la clarificación del agua, proceso indispensable en la temporada de lluvias debido a la turbiedad que se genera en el río, lo cual ensucia los pozos y no garantiza una filtración 100 por ciento.
En cuanto a la cantidad de agua, el Cecop señaló que la Capama no presentó una ficha técnica de las máquinas que serán colocadas.
Asimismo, indicaron que es importante presentar un modelaje hidráulico de las líneas de conducción para establecer si el equipo de bombeo seleccionado reúne las características requeridas de potencia, carga y elevación.
También señalaron que no hay homologación de datos de los dos proyectos restantes a la construcción de los sistemas de agua para el corredor Cruces de Cacahuatepec-Apalani-Campanario y El Carrizo.