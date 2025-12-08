Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 15

Acapulco, Gro., Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) exigieron a directivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) incluir los pasos del proceso de cloración y clarificación del agua, además de la cantidad del fluido que será bombeado, correspondientes a la construcción del pozo de captación y distribución del líquido para el poblado Cacahuatepec.

Asimismo, de este sistema se beneficiarán cinco localidades más ubicadas en los alrededores del río Papagayo: Espinalillo, Cantón, Huamuchitos, Seis de Agosto y Apanhuac.

En una asamblea realizada ayer en el paraje El Fraile, a unos metros del río Papagayo, habitantes de diversos pueblos plantearon la importancia de incluir los parámetros técnicos relativos a la calidad y cantidad de agua que recibirán las comunidades. Precisaron que es importante asegurar que el sistema de captación cuente con un sistema de cloración y clarificación, al señalar que el tipo de pozo radial planteado por la Capama para Cacahuatepec no garantiza el abasto del líquido durante todo el año.