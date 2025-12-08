Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 14

En la recta final del periodo ordinario de sesiones, el Senado analizará en esta semana en comisiones la minuta de reforma a la Ley de Ascensos de la Armada de México, con miras a llevarla al pleno antes del 15 de diciembre próximo.

El documento precisa que la promoción de rango se refiere también al personal femenino y no sólo al masculino, como está previsto hasta ahora. Con los cambios se busca asegurar la eliminación de barreras, sesgos y cualquier forma de trato diferenciado e injustificado en los procesos de desarrollo profesional en dicha institución.

La minuta fue recibida en el Senado el miércoles pasado y fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Marina y Estudios Legislativos Primera, las cuales sesionarán el martes con el propósito de dictaminarla.

Por otra parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que en esta semana se aprobará que 2026 sea el año de Margarita Maza Parada, en homenaje a quien luchó al lado de Benito Juárez por el Estado laico y la soberanía de la patria.