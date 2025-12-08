▲ El vehículo con la droga fue detectado sobre la carretera Internacional México 15, en Ahome. Foto SSPC

Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 14

En Ahome, Sinaloa, las fuerzas federales detuvieron a dos personas que transportaban en un tractocamión 320 kilos de metanfetamina oculta en siete costales, reportó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”, destacó el funcionario en redes sociales.

De acuerdo con el gabinete de Seguridad, sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49+250, tramo Los Mochis-Navojoa, en Ahome, los agentes federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión con caja refrigerada y, tras una inspección detallada, encontraron siete costales con la metanfetamina.