La droga estaba camuflada en siete costales en un tractocamión con caja refrigerada
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 14
En Ahome, Sinaloa, las fuerzas federales detuvieron a dos personas que transportaban en un tractocamión 320 kilos de metanfetamina oculta en siete costales, reportó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”, destacó el funcionario en redes sociales.
De acuerdo con el gabinete de Seguridad, sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49+250, tramo Los Mochis-Navojoa, en Ahome, los agentes federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión con caja refrigerada y, tras una inspección detallada, encontraron siete costales con la metanfetamina.
El conductor y su acompañante, cuya identidad se reservó, fueron detenidos y junto con lo incautado puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.
En esta acción, detalló la SSPC, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en coordinación con personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.