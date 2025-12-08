Juez rechaza recurso de Gualberto Ramírez
Junto con Murillo Karam fabricó culpables para cerrar el caso Ayotzinapa
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 14
Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), continuará en prisión, luego de que un tribunal colegiado declaró improcedente el recurso de revisión con el que pretendía impugnar el fallo de un juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Sur, quien le negó la modificación de la prisión preventiva justificada que se le dictó en 2023 por desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, para que éste declarara ser uno de los capos regionales de Guerreros Unidos y estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El primer tribunal colegiado en materia penal señaló que no procede el acto reclamado, el cual consiste en la resolución del impartidor de justicia, quien confirmó el desechamiento de plano de la solicitud de revisar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, “ya que ese mismo juzgador ya celebró dos audiencias posteriores en las que permitió el debate entre las partes y determinó que debía prevalecer esa medida restrictiva de libertad, pues no advirtió que hubieran variado objetivamente las condiciones de su imposición”.
El expediente indica que dicho juez de control celebró una de las audiencias el 21 de marzo de 2025, en la que después de escuchar a las partes, negó la modificación de la prisión preventiva justificada; posteriormente realizó otra el 3 de julio del presente año en la que de igual manera no cambió la medida cautelar. Ambas diligencias surgieron con motivo de las solicitudes que presentaron los defensores particulares de Ramírez Gutiérrez electrónicamente el 18 de marzo y 2 de julio de 2025.
Para el tribunal colegiado, “estos datos ponen en evidencia que podría haber cesado en sus efectos el acto reclamado, pues el mismo juez responsable ya celebró la diligencia de revisión de medidas cautelares en por lo menos dos ocasiones, lo anterior más allá de que el quejoso no haya logrado su objetivo de que se modifique la prisión preventiva justificada por otra medida cautelar menos lesiva”.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el ex jefe antisecuestros habría participado, junto con Jesús Murillo Karam, entonces titular de la extinta PGR, en una “empresa criminal” cuyo objetivo era cerrar el caso Ayotzinapa cuanto antes, para lo cual habrían recurrido a la tortura y a la desaparición forzada para hacer que los detenidos por estas investigaciones se confesaran culpables.
Ramírez Gutiérrez fue capturado en 2023 en el municipio de Tecámac, estado de México, por agentes de la FGR en cumplimiento de una orden de aprehensión que tenía pendiente. Días después fue puesto a disposición del juez de control del Reclusorio Sur, donde se encuentra la causa penal por delitos de lesa humanidad y coalición con servidores públicos de esa institución, entre ellos Murillo Karam y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel prófugo de la justicia mexicana.