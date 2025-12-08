César Arellano García

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 14

Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), continuará en prisión, luego de que un tribunal colegiado declaró improcedente el recurso de revisión con el que pretendía impugnar el fallo de un juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Sur, quien le negó la modificación de la prisión preventiva justificada que se le dictó en 2023 por desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, para que éste declarara ser uno de los capos regionales de Guerreros Unidos y estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El primer tribunal colegiado en materia penal señaló que no procede el acto reclamado, el cual consiste en la resolución del impartidor de justicia, quien confirmó el desechamiento de plano de la solicitud de revisar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, “ya que ese mismo juzgador ya celebró dos audiencias posteriores en las que permitió el debate entre las partes y determinó que debía prevalecer esa medida restrictiva de libertad, pues no advirtió que hubieran variado objetivamente las condiciones de su imposición”.

El expediente indica que dicho juez de control celebró una de las audiencias el 21 de marzo de 2025, en la que después de escuchar a las partes, negó la modificación de la prisión preventiva justificada; posteriormente realizó otra el 3 de julio del presente año en la que de igual manera no cambió la medida cautelar. Ambas diligencias surgieron con motivo de las solicitudes que presentaron los defensores particulares de Ramírez Gutiérrez electrónicamente el 18 de marzo y 2 de julio de 2025.