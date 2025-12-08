▲ En el mercado de Jamaica también hay venta de árboles; no se recomienda obtenerlo ya cortado. Foto Cristina Rodríguez

Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 13

Aline, quien tiene 11 años, sabe que al cortar un árbol de Navidad en uno de los bosques autorizados ayuda al bienestar del medio ambiente, del cual se siente parte, pues al hacerlo, como lo ha visto durante los recorridos que ha realizado en años recientes con su familia, brotará del tronco uno nuevo que, sumado a los que siembran los productores después de cada cosecha, contribuirá no sólo a la época decembrina, sino sobre todo a la conservación forestal y la generación de empleos en comunidades rurales al fomentar el ecoturismo, las artesanías y la gastronomía local.

Este año, después de caminar por varias secciones de un bosque en Amecameca de Juárez, en el estado de México, encontró el “indicado” entre los “muchísimos” que había. Fue un douglas “no tan alto, pero pachoncito”. Luego de ayudar a su papá a cortarlo, ponerle la red y amarrarlo a su coche, pasó por el mercado de artesanías ambulante para elegir las esferas y adornos que le pondría, se lanzó por la tirolesa y paseó a sus perritos por los senderos permitidos.

Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), al comprar un árbol de Navidad natural se generan beneficios ambientales, sociales y económicos, pues contribuyen a la captación de carbono, mejoran el suelo y el agua, generan ingresos directos a productores y comercios cercanos e involucran a las familias en actividades sustentables.

Indicó que las plantaciones forestales comerciales de árboles de Navidad se presentan como una alternativa para producir aquellos que demanda el mercado nacional. Hay, afirmó, un aprovechamiento continuo y sustentable del recurso forestal, pues al momento en que se corta un árbol, en la siguiente temporada de lluvia, se planta otro o se utilizan los rebrotes para reproducir uno nuevo.