Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 12

Con la entrada en vigor de la primera norma mundial para la neurotecnología, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) busca no sólo preservar la dignidad humana, sino proteger a los más vulnerables ante un acerado desarrollo tecnológico que “ya traspasó las fronteras de la ciencia ficción, al incidir sobre el desarrollo de herramientas que pueden interactuar directamente con el sistema nervioso para medirlo, modularlo o estimularlo”.

Alertó que entre 2014 y 2021 hubo un aumento de 700 por ciento de la inversión de las empresas destinadas al desarrollo de la neurotecnología. “Muchos consumidores utilizan esta tecnología sin saberlo, a través de dispositivos comunes como diademas o auriculares conectados, que utilizan datos neuronales para monitorear la frecuencia cardíaca, el estrés o el sueño, lo que puede revelar pensamientos, emociones y reacciones”.

La norma, que no es vinculante, establece que a través de un enfoque global basado en el derecho internacional y centrado en la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia social, el desarrollo sostenible y el bienestar físico y mental de la población del planeta, busca guiar el avance de la neurotecnología en una dirección responsable.

Integridad mental

Advierte que su aplicación plantea cuestiones éticas, legales y sociales relacionadas con el respeto a la autonomía, la privacidad, la integridad mental y física, la protección a la identidad personal, la libertad de pensamiento, e incluso los desafíos a la democracia que pueda implicar, además de la distinción “éticamente significativa entre el uso médico y no médico”.