▲ Aspecto de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, acentuada durante la temporada decembrina. Foto Marco Peláez

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 12

La exposición a la contaminación ambiental por ozono, tanto en situaciones críticas (cuando se rebasan los parámetros y se declara contingencia) como en bajas dosis, representa un riesgo latente no sólo para los pulmones y el corazón, sino también afectan el cerebro y podrían detonar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia frontal temporal o Parkinson.

La académica Selva Rivas, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó que la exposición aguda a este tipo de situaciones constantes de contaminación por ozono a lo largo de los años causa problemas irreversibles del cerebro, especialmente en ancianos y personas con enfermeda-des crónicas.

Durante un seminario, explicó que para revertir esta exposición es necesario llevar una dieta antioxidante y vitamina C, ventilar las casas en la mañana y en la noche, y no hacer ejercicio al mediodía en el exterior.

“No es que estemos buscando molestar a las autoridades, el ozono llegó para quedarse, pero necesitamos entenderlo y saber que aunque las defensas antioxidantes son muy importantes no son cruciales para sanar una enfermedad ocasionada por esta contaminación”, aclaró.