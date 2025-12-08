Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 12
La ciencia y tecnología de los métodos de reproducción asistida han crecido en forma exponencial en los pasados 25 años, de tal manera que la probabilidad de lograr un embarazo se duplicó para ubicarse en 65 por ciento en el primer intento y llega hasta 96 después de cuatro. Ahora están disponibles procedimientos complementarios a la fertilización in vitro, con los cuales se logra la regeneración ovárica y del endometrio, así como la inteligencia artificial que ayuda al especialista a determinar la calidad de los embriones y espermatozoides.
Todo esto ha ocurrido y se aplicaen México, aunque no existen leyes nireglamentos sobre la reproducción asistida, actividad que, además, ya es una de las áreas clínicas más requeridas en el turismo médico.
El segundo país con más demanda
Jean Paul Sulaiman, director médico del Instituto Ingenes, señaló que a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, México ya es el segundo país con más demanda –sólo después de Tailandia– porque los costos son 60 a 80 por ciento más bajos respecto de Estados Unidos.
Consultoras indican que el valor del mercado en 2034 será de 42 mil millones de dólares, con un crecimiento anual de 17.6 por ciento.
El Ingenes se creó en 2005 y desde entonces su equipo ha logrado el nacimiento de 75 mil bebés.
Sulaiman indicó que la demanda de estos tratamientos ha aumentado como consecuencia, principalmente, de la decisión de las mujeres de postergar su maternidad.
En este grupo que por razones académicas y laborales retrasa su reproducción, la edad promedio para ser madres es de 30 años y los problemas que enfrentan incluyen la disminución de la reserva ovárica, baja calidad de los óvulos y enfermedades como endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, entre otros.
Explicó que las mujeres desconocen que los óvulos envejecen más rápido y que una pareja de menos de 30 años de edad tiene 20 por ciento de probabilidad de lograr un embarazo cada mes. A partir de los 40 años, esa posibilidad baja a 5 por ciento y disminuye más si están presentes algunas de las condiciones de salud mencionadas.
El experto recordó que a finales del siglo pasado y los primeros años del actual, no había institutos especializados en reproducción asistida y las parejas que buscaban lograr un embarazo y tenían las posibilidades económicas se iban a clínicas en Estados Unidos o Europa.
En el sector público este servicio se ofrece en el Instituto Nacional de Perinatología, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste y el Hospital de Pemex.
El Instituto Ingenes se ha destacado por ser un centro de atención médica, de formación de especialistas y de investigación científica, aseguró Sulaiman.
La Organización Mundial de la Salud incluyó a la infertilidad en el catálogo de enfermedades en 2009, con lo que se favoreció el desarrollo de investigaciones y tecnología aplicada para resolver una condición que afecta a 17.5 por ciento de la población mundial.
La demanda del servicio también ha aumentado entre parejas del mismo sexo y las personas solteras que buscan convertirse en madres o padres de familia. En Ingenes estos sectores ya representan entre 10 y 15 por ciento de las consultas.