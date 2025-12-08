Ángeles Cruz Martínez

Lunes 8 de diciembre de 2025

La ciencia y tecnología de los métodos de reproducción asistida han crecido en forma exponencial en los pasados 25 años, de tal manera que la probabilidad de lograr un embarazo se duplicó para ubicarse en 65 por ciento en el primer intento y llega hasta 96 después de cuatro. Ahora están disponibles procedimientos complementarios a la fertilización in vitro, con los cuales se logra la regeneración ovárica y del endometrio, así como la inteligencia artificial que ayuda al especialista a determinar la calidad de los embriones y espermatozoides.

Todo esto ha ocurrido y se aplicaen México, aunque no existen leyes nireglamentos sobre la reproducción asistida, actividad que, además, ya es una de las áreas clínicas más requeridas en el turismo médico.

El segundo país con más demanda

Jean Paul Sulaiman, director médico del Instituto Ingenes, señaló que a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, México ya es el segundo país con más demanda –sólo después de Tailandia– porque los costos son 60 a 80 por ciento más bajos respecto de Estados Unidos.

Consultoras indican que el valor del mercado en 2034 será de 42 mil millones de dólares, con un crecimiento anual de 17.6 por ciento.

El Ingenes se creó en 2005 y desde entonces su equipo ha logrado el nacimiento de 75 mil bebés.

Sulaiman indicó que la demanda de estos tratamientos ha aumentado como consecuencia, principalmente, de la decisión de las mujeres de postergar su maternidad.

En este grupo que por razones académicas y laborales retrasa su reproducción, la edad promedio para ser madres es de 30 años y los problemas que enfrentan incluyen la disminución de la reserva ovárica, baja calidad de los óvulos y enfermedades como endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, entre otros.