Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 10

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se propone instituir una estricta política de evaluación de confianza dirigida a los servidores públicos de la administración pública federal.

La medida incluirá la aplicación de una batería de exámenes diseñados para verificar el apego a los principios del servicio público de aquellos candidatos a funcionarios y quienes ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel de responsabilidad.

Esta disposición es la principal novedad de un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.

El documento tiene como finalidad expedir las nuevas disposiciones generales en materia de recursos humanos de la administración pública federal. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, este ordenamiento sustituirá el acuerdo vigente en la materia, emitido en 2024 por la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Exámes toxicológicos y sicológicos a escala federal

El proyecto detalla en un capítulo específico que la evaluación de confianza no será un trámite administrativo menor. El esquema regulatorio contempla la aplicación obligatoria de exámenes médicos y toxicológicos, revisiones de la situación patrimonial y del entorno socioeconómico, así como valoraciones sicológicas y sicotécnicas. La intención declarada es asegurar que quienes toman las decisiones claves en el gobierno tengan perfil de probidad y salud compatible con las exigencias del servicio. No obstante, el propio proyecto establece en sus artículos transitorios que esta obligación entrará en vigor de manera diferida, hasta que la secretaría emita los lineamientos técnicos específicos para su operación.