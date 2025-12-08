▲ “Hablamos principalmente de comercio”, dijo ayer Trump sobre el encuentro del viernes (imagen) con la Presidenta de México y el primer ministro de Canadá. Foto Afp

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 10

El primer encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, fue el colofón de un largo estira y afloja en la nueva dinámica bilateral, a raíz de la llegada del republicano a la Casa Blanca y sus políticas arancelarias, migratorias y de seguridad.

Embajadores mexicanos en retiro consideraron que la reunión –en la que también participó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un contexto no necesariamente diplomático– “fue importante” por la interdependencia de ambas naciones, en particular ante la próxima revisión del T-MEC, acuerdo trilateral de comercio que Wa-shington ha amenazado frenar.

Tuvieron que pasar más de 10 meses para que se concretara el esperado intercambio cara a cara entre Sheinbaum y Trump. La primera oportunidad se vio frustrada en junio pasado, durante la cumbre del Grupo de los 7 (G-7) –realizada en Canadá–, pues el magnate tuvo que abandonar el foro por las tensiones en Medio Oriente.

El diálogo se efectuó el viernes, en el Kennedy Center de Washington, en el contexto del sorteo para la Copa Mundial de Futbol 2026 organizado por la FIFA, que se realizará en las tres naciones de América del Norte. El escenario para el primer encuentro de los mandatarios de la región no fue la Casa Blanca –donde habitualmente se recibe a los jefes de Estado–, sino una gala del deporte más popular del mundo.

Ayer, Trump, destacó la conversación que tuvo este fin de semana con Sheinbaum y Carney: “sí, nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, y hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo; hablamos principalmente de comercio”, afirmó el magnate al ser interrogado en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, sobre la reunión trilateral, la primera presencial que sostienen los líderes.

Según fuentes consultadas, además de los temas referentes al Mundial, coincidieron en seguir fortaleciendo la relación comercial y económica, aunque no se centraron en el T-MEC (que en el primer semestre de 2024 dejó un intercambio total de 415 mil millones de dólares).