Fue un encuentro “muy productivo”, dice el magnate
Aunque la primera junta cara a cara se dio en el sorteo del Mundial, es importante: embajadores en retiro
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 10
El primer encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, fue el colofón de un largo estira y afloja en la nueva dinámica bilateral, a raíz de la llegada del republicano a la Casa Blanca y sus políticas arancelarias, migratorias y de seguridad.
Embajadores mexicanos en retiro consideraron que la reunión –en la que también participó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un contexto no necesariamente diplomático– “fue importante” por la interdependencia de ambas naciones, en particular ante la próxima revisión del T-MEC, acuerdo trilateral de comercio que Wa-shington ha amenazado frenar.
Tuvieron que pasar más de 10 meses para que se concretara el esperado intercambio cara a cara entre Sheinbaum y Trump. La primera oportunidad se vio frustrada en junio pasado, durante la cumbre del Grupo de los 7 (G-7) –realizada en Canadá–, pues el magnate tuvo que abandonar el foro por las tensiones en Medio Oriente.
El diálogo se efectuó el viernes, en el Kennedy Center de Washington, en el contexto del sorteo para la Copa Mundial de Futbol 2026 organizado por la FIFA, que se realizará en las tres naciones de América del Norte. El escenario para el primer encuentro de los mandatarios de la región no fue la Casa Blanca –donde habitualmente se recibe a los jefes de Estado–, sino una gala del deporte más popular del mundo.
Ayer, Trump, destacó la conversación que tuvo este fin de semana con Sheinbaum y Carney: “sí, nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, y hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo; hablamos principalmente de comercio”, afirmó el magnate al ser interrogado en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, sobre la reunión trilateral, la primera presencial que sostienen los líderes.
Según fuentes consultadas, además de los temas referentes al Mundial, coincidieron en seguir fortaleciendo la relación comercial y económica, aunque no se centraron en el T-MEC (que en el primer semestre de 2024 dejó un intercambio total de 415 mil millones de dólares).
En entrevista, el embajador en retiro Sergio Romero Cuevas destacó la relevancia del primer acercamiento personal entre los líderes de los tres países, en particular porque el próximo año se revisará el tratado comercial. “Vi muy bien a la Presidenta; me parece que estuvo a la altura del momento”.
Sobre la relación México-Estados Unidos, refirió que a las tensiones presentadas tras el inicio de la administración de Trump, hay que agregar posiciones de la agenda internacional que “nos ponen en contraposición”, como el genocidio en Gaza y las amenazas directas de la posible intervención en Venezuela.
El también embajador en retiro Héctor Cárdenas Rodríguez consideró que el diálogo entre ambos mandatarios debió producirse antes por la importancia de la relación bilateral, y confió en que pronto se dé un encuentro en el que se salden los diferendos y se aborden puntos centrales para ambas naciones.
Recomendó “no tomar mucho en cuenta” las contradictorias afirmaciones de Trump: “estamos ante un presidente que no termina de definir lo que realmente quiere, no sólo en el caso de México, sino de su relación con el mundo”.
Desde la llegada del republicano a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, se han dado diferencias con la administración de Sheinbaum: imposición de aranceles, políticas antimigratorias del magnate, exigencias en temas de seguridad, cierre de la frontera al ganado mexicano por el gusano barrenador y bloqueo de varias conexiones aéreas, entre otras.
En la búsqueda de soluciones, los dos mandatarios han tenido varias llamadas telefónicas. Sheinbaum y el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que hasta ahora suman 14, aunque oficialmente en México se ha informado de 10.
Existen algunos avances: entendimiento bilateral en seguridad y reducción en 50 por ciento del tráfico de fentanilo a Estados Unidos y de 80 por ciento en el paso irregular de migrantes.