Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 9

Anoche, la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, condenó “rotundamente este crimen”, cuyo propósito, afirmó, es atemorizar a la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.

Señaló que el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ataca sus comunidades desde hace cinco años para intentar desplazar a las poblaciones, como en otras partes del país.

Por ello, exige a los gobiernos federal y estatal garantizar castigo a los responsables materiales e intelectuales del hecho perpetrado el sábado en Coahuayana, acciones reales y duraderas para la desarticulación del CJNG y de todos los cárteles, cese de la complicidad entre criminales y gobiernos, respeto efectivo de los derechos de sus pueblos y pleno otorgamiento de garantías para el funcionamiento de sus policías y guardias comunitarias.