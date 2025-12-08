▲ La camioneta Dodge Ram que explotó el sábado llegó de Colima, informaron autoridades de Michoacán. Foto tomada de redes

César Arellano, Iván Evair Saldaña, Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Reporteros y Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 9

La Fiscalía General de la República (FGR) corrigió ayer que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por el delito delincuencia organizada, no por terrorismo.

Fuentes federales informaron que tras el hecho, el caso fue atraído de inmediato por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Trafico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), lo que generó confusión en la redacción del comunicado oficial publicado el sábado anterior.

En conferencia ayer en Michoacán, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que en los hechos participó una camioneta Dodge Ram tipo Dakota, que provino de Colima y llegó a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, donde explotó y provocó la muerte de cinco personas: tres policías comunitarios y dos desconocidos, entre quienes está el conductor del vehículo, y siete lesionados.

El funcionario indicó que 12 vehículos resultaron dañados, de ellos, dos son camionetas blindadas marca Chevrolet tipo Suburban, de la corporación comunitaria.

Por cámaras de videovigilancia se pudo saber que el vehículo entró a Michoacán por la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas, y llegó a las 8:35 horas al poblado San Vicente, donde permaneció al menos hasta las 9:30 horas, para posteriormente dirigirse a la zona centro de Coahuayana.

Torres Piña precisó que la unidad explotó sobre la calle Allende, frente a la base de la policía comunitaria, con una onda expansiva estimada en un radio de 300 metros.