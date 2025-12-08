Chofer del vehículo y 3 policías comunitarios, entre los cinco muertos en Coahuayana
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 9
La Fiscalía General de la República (FGR) corrigió ayer que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por el delito delincuencia organizada, no por terrorismo.
Fuentes federales informaron que tras el hecho, el caso fue atraído de inmediato por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Trafico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), lo que generó confusión en la redacción del comunicado oficial publicado el sábado anterior.
En conferencia ayer en Michoacán, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que en los hechos participó una camioneta Dodge Ram tipo Dakota, que provino de Colima y llegó a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, donde explotó y provocó la muerte de cinco personas: tres policías comunitarios y dos desconocidos, entre quienes está el conductor del vehículo, y siete lesionados.
El funcionario indicó que 12 vehículos resultaron dañados, de ellos, dos son camionetas blindadas marca Chevrolet tipo Suburban, de la corporación comunitaria.
Por cámaras de videovigilancia se pudo saber que el vehículo entró a Michoacán por la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas, y llegó a las 8:35 horas al poblado San Vicente, donde permaneció al menos hasta las 9:30 horas, para posteriormente dirigirse a la zona centro de Coahuayana.
Torres Piña precisó que la unidad explotó sobre la calle Allende, frente a la base de la policía comunitaria, con una onda expansiva estimada en un radio de 300 metros.
En la localidad sigue vigente y activa la corporación comunitaria que dirige Héctor Zepeda Navarrete, El Comandante Teto, ex integrante de los grupos de autodefensa, la cual ha enfrentado a los cárteles de Los caballeros templarios y Jalisco Nueva Generación.
Sobre la confusión generada el sábado en Michoacán, cuando se informó que la explosión del vehículo se indagaría como terrorismo, ayer la titular de la FGR, Ernestina Godoy, publicó un mensaje en el que aclaró que se “inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada”, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Guardia Nacional (GN).
El sábado, la fiscal informó de la pesquisa “contra quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.
Indicó que en Coahuayana se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, y química, balística y lofoscopía forenses.
La investigación la llevará a cabo la Femdo, en coordinación permanente con el gabinete de seguridad del fobierno federal, mediante la Defensa, Marina, SSPC y GN.