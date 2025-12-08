Jared Laureles

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (Sintiia) señaló que la empresa japonesa Yazaki “interfirió” en la votación para definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT), por lo que anunció que impugnará el resultado del recuento realizado en la planta de León, Guanajuato.

Denunció que el proceso se desarrolló en medio de una serie de irregularidades, como “desinformación, hostigamiento a activistas y manipulación y cierre irregular de la planta principal”.

También señaló que hubo “despido masivo” de mil 300 trabajadores, debido a que días antes del recuento, la compañía provocó un “clima de terror” al difundir que cerraría la planta por una “falla geológica”.

Esto ocasionó que los obreros empezaran a aceptar o solicitar sus liquidaciones, por lo que de los más de 2 mil 100 con derecho a votar, únicamente lo hicieron 756, indicó el Sintiia.