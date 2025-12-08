Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 8

En el presente año (con cifras de enero-octubre), el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó el ingreso al país en los distintos aeropuertos nacionales a 14 mil 175 personas originarias de las naciones que jugarán el Mundial de 2026, o que aún buscan uno de los últimos boletos en la reclasificación.

La cifra representa 70 por ciento del total de rechazos en ese periodo, de acuerdo con los informes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En este contexto, Colombia –cuyo representativo tendrá partidos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara– se mantiene como el país de donde a más personas se les niega el ingreso, con el argumento de inconsistencias en su documentación.

Con ese escenario, México tendrá en la gestión migratoria otro de los retos que deberá afrontar como uno de los anfitriones del Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

En total, durante 2025 el INM ha reportado 19 mil 992 “eventos de personas extranjeras que fueron rechazadas” a su arribo a los aeropuertos en México, de los que no se detallan los motivos por los que se les impidió el ingreso al país. Antes de abordar, los viajeros deben presentar ante empleados de las aerolíneas y personal consular que cuentan con pasaporte y visa en caso de ser solicitados.