La mayoría de rechazados vía aérea este año es de Colombia
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 8
En el presente año (con cifras de enero-octubre), el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó el ingreso al país en los distintos aeropuertos nacionales a 14 mil 175 personas originarias de las naciones que jugarán el Mundial de 2026, o que aún buscan uno de los últimos boletos en la reclasificación.
La cifra representa 70 por ciento del total de rechazos en ese periodo, de acuerdo con los informes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
En este contexto, Colombia –cuyo representativo tendrá partidos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara– se mantiene como el país de donde a más personas se les niega el ingreso, con el argumento de inconsistencias en su documentación.
Con ese escenario, México tendrá en la gestión migratoria otro de los retos que deberá afrontar como uno de los anfitriones del Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).
En total, durante 2025 el INM ha reportado 19 mil 992 “eventos de personas extranjeras que fueron rechazadas” a su arribo a los aeropuertos en México, de los que no se detallan los motivos por los que se les impidió el ingreso al país. Antes de abordar, los viajeros deben presentar ante empleados de las aerolíneas y personal consular que cuentan con pasaporte y visa en caso de ser solicitados.
En 2024, las autoridades migratorias rechazaron el ingreso a 100 mil 49 extranjeros que llegaron vía aérea a México. De esa cantidad, la mitad fueron colombianos, tendencia que se mantuvo en el presente año, lo cual ha generado cientos de quejas de ciudadanos de esa nación, que llevaron a sus autoridades a enviar el año pasado más de medio centenar de notas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las que advirtieron de múltiples casos de “posible maltrato” de sus connacionales.
Tras ello, en julio pasado, el titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, informó de una reunión con el embajador de Colombia en México, para atender temas de la agenda bilateral sobre el tránsito de colombianos en territorio nacional.
Respecto a las detenciones y procesos migratorios iniciados por el INM a quienes no comprobaron su estatus migratorio, en el presente año, agentes de este instituto detuvieron a 37 mil 483 personas provenientes igualmente de alguno de los países que jugarán el Mundial, lo que representa 26 por ciento de las detenciones de extranjeros que no comprobaron su estatus migratorio.