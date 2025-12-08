▲ Datos de 2024 de la Asociación China de Pesca en el Exterior indican que el consumo per cápita en ese país alcanzó aproximadamente 56 kilogramos, más del doble del promedio mundial. Foto Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 7

Pekín. En la producción de animales acuáticos, China también lidera el mundo con 73 millones de toneladas anuales, en su mayoría destinadas al consumo doméstico, según datos oficiales. Se trata de una industria de pescado, crustáceos y moluscos impulsada principalmente por la acuicultura –que representa 82 por ciento del total– y por el uso de tecnología ante la creciente demanda de su población. Esta situación ha llevado a importar alrededor de 6 millones de toneladas, entre ellas salmón, atún rojo, langosta y pulpo, provenientes de países como Noruega, Chile, Ecuador e India.

De acuerdo con la Asociación China de Pesca en el Exterior, en 2024 el consumo per cápita en el país alcanzó aproximadamente 56 kilogramos, más del doble del promedio mundial.

El sector no ha estado exento de polémica, especialmente por señalamientos de pesca ilegal o sobrepesca, ante los cuales el gobierno asegura haber respondido con diversas medidas de prevención y con el establecimiento de sanciones. Al mismo tiempo, busca disminuir la captura en altamar.

“Siempre decimos que somos un país de gran tamaño en pesca, pero la mayoría proviene de la acuicultura. La captura es muy poca”, afirmó Zhang Xianliang, presidente de la Asociación China de Pesca, que agrupa a 220 empresas. De ellas, 170 se dedican a la captura y el resto al procesamiento. La pesca de captura representa apenas 18 por ciento del total (13 millones de toneladas de las 73 millones).

Según datos gubernamentales y del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el consumo de animales acuáticos en China incluye pescado fresco y congelado, así como mariscos, camarones, mejillones, cangrejos y calamares, entre otros.

El tamaño de la industria también posiciona al gigante asiático como uno de los principales exportadores de estos productos. La Asociación de Pesca en el Exterior señaló que en 2024 se exportaron poco más de 4 millones de toneladas de camarones, carpas, bagres, truchas y cangrejos, con destinos como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y África.