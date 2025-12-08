Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 6

En el mundo, poco más de mil 300 millones de personas tienen alguna discapacidad significativa (16 por ciento de la población global) y 80 por ciento de ellas viven en países en desarrollo, de acuerdo con Naciones Unidas. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que 9.5 millones de personas (7.3 por ciento de la población total) viven con esa condición. De ellas, 50.9 por ciento tienen 60 años o más y 53.4 por ciento son mujeres.

El organismo internacional advierte que, a escala global, este sector enfrenta obstáculos estructurales y que su número va en aumento debido al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades no transmisibles.