En el mundo, poco más de mil 300 millones de personas tienen alguna discapacidad significativa (16 por ciento de la población global) y 80 por ciento de ellas viven en países en desarrollo, de acuerdo con Naciones Unidas. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que 9.5 millones de personas (7.3 por ciento de la población total) viven con esa condición. De ellas, 50.9 por ciento tienen 60 años o más y 53.4 por ciento son mujeres.
El organismo internacional advierte que, a escala global, este sector enfrenta obstáculos estructurales y que su número va en aumento debido al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades no transmisibles.
En el país, el INEGI detalla que en 2024 había 7.8 millones de hogares en los cuales vivía al menos una persona con discapacidad. Estos núcleos familiares representan 20 por ciento del total a escala nacional y reportaron un gasto trimestral promedio en salud de 3 mil 415 pesos, destinado principalmente a la adquisición de aparatos auxiliares para la movilidad y a terapias de rehabilitación.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares revela que dicho monto aumenta conforme avanza la edad de la persona con discapacidad.