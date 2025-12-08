Pidieron a los ciudadanos cesar los actos de discriminación
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 6
Para visibilizar y concientizar a ciudadanos y autoridades gubernamentales acerca de los derechos de las personas con discapacidad, cientos de personas marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, varias de ellas en sillas de ruedas, auxiliadas por familiares y amigos.
Se trató de la quinta marcha que realizó el Movimiento de Personas con Discapacidad en busca de que sus requerimientos para poder moverse y desarrollarse sean vistos por los responsables del gobierno.
Al llegar a la avenida de la República, desde Reforma, un bache provocó que una persona cayera al perder el control de su silla.
“Que arreglen las pinches calles. Un bache por aquí, un bache por allá. Que arreglen las pinches calles. Un bache por aquí, un bache por allá”, corearon los participantes en la parada cívica, al tiempo que varios llegaban para auxiliar al afectado.
No fue esta la única consigna que se escuchó durante el recorrido por la avenida Reforma. “Presidenta, escucha, aquí también hay lucha”. “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.
Este lema también se pudo leer en las playeras verde fosforescente que portaban los manifestantes y en las pancartas, en las que también se pedía que cese la discriminación contra ese sector de la población.
Yehosva González, quien ha participado en cuatro manifestaciones, explicó que el objetivo de la marcha fue visibilizar y concientizar a la ciudadanía acerca de los derechos de las personas con discapacidad, en apego a la convención internacional en esta materia.
También destacó que han tenido diálogo con las autoridades de la Ciudad de México a fin de alinear los objetivos gubernamentales con los de la sociedad civil en respaldo a las personas con discapacidad.
Tras la pandemia de covid-19, explicó que han tratado de dar una lucha colectiva en favor de quienes padecen algún tipo de discapacidad.