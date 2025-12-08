Georgina Saldierna

Lunes 8 de diciembre de 2025

Para visibilizar y concientizar a ciudadanos y autoridades gubernamentales acerca de los derechos de las personas con discapacidad, cientos de personas marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, varias de ellas en sillas de ruedas, auxiliadas por familiares y amigos.

Se trató de la quinta marcha que realizó el Movimiento de Personas con Discapacidad en busca de que sus requerimientos para poder moverse y desarrollarse sean vistos por los responsables del gobierno.

Al llegar a la avenida de la República, desde Reforma, un bache provocó que una persona cayera al perder el control de su silla.

“Que arreglen las pinches calles. Un bache por aquí, un bache por allá. Que arreglen las pinches calles. Un bache por aquí, un bache por allá”, corearon los participantes en la parada cívica, al tiempo que varios llegaban para auxiliar al afectado.

No fue esta la única consigna que se escuchó durante el recorrido por la avenida Reforma. “Presidenta, escucha, aquí también hay lucha”. “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.