Política/El TEPJF encabezó 33 presentaciones de libros en la FIL/
El TEPJF encabezó 33 presentaciones de libros en la FIL
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer ayer que concluyó sus actividades en la 39 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, tras encabezar 33 presentaciones de libros y 10 conversatorios. En los actos organizados por esta instancia participaron 103 personas, entre magistraturas de la sala superior y de las salas regionales, así como magistraturas de tribunales y consejerías electorales estatales, además de académicos y activistas. Apuntó que se entregaron de manera gratuita 4 mil 100 ejemplares correspondientes a 172 títulos pertenecientes a su catálogo editorial.

