Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5

En la última semana del periodo de sesiones, la Cámara de Diputados aprobará la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la comercialización de vapeadores y busca “proteger el derecho humano a la salud y atender el riesgo sanitario” de su venta sin control, explicó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en un documento.

Además, la Comisión de Salud presentará una reserva para precisar que la sanción de cárcel es por la comercialización y no por la compra, pues, tal como está redactado el dictamen, abre la puerta a castigar hasta con ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos a los consumidores.

El presidente de la comisión, Pedro Zenteno Santaella (Morena), planteará cambios al artículo 282 quater para delimitar que la prohibición total y las sanciones penales y económicas se refieren a “la adquisición con fines de comercialización” y “a todos los actos de comercialización”.

En la reserva que se presentará en el pleno, el legislador refiere que el artículo cuarto de la Constitución prevé que “la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, pero “no establece ningún tipo de sanción a los consumidores, sino a la actividad económica que tiene por objeto producirlos, distribuirlos, importarlos y comercializarlos”.