Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados votará hoy cambios a la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación, para aplicar aranceles a al menos 11 países, aunque con una tasa de 25 por ciento –y no de 35 como prevé la iniciativa presidencial– en productos de las industrias automotriz, textil, juguetería, aseo personal y perfumería.

La comisión prevé avalar la cuota propuesta de 35 por ciento a calzado y acero, así como desperdicios de fundición, laminados, varillas, perfiles, barras, tubos, mallas metálicas y alambre de púas, según se especifica en el proyecto de dictamen entregado a los integrantes de la comisión y que será votado en el pleno de la Cámara esta semana.

Se trata de reformar mil 463 fracciones arancelarias, medida que “se enfoca en un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica”, detalla el documento.

El proyecto cita un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el cual concluyó que la reforma tendrá “un efecto relevante en la estructura del comercio exterior nacional, al contemplar un incremento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, lo que representa 8.3 por ciento del total importado en 2024”.

En sus consideraciones, la comisión resaltó que el objetivo de la iniciativa presidencial es “impulsar una ‘reindustrialización soberana’, sostenible e incluyente mediante la modificación de aranceles a la importación en sectores estratégicos de la economía mexicana”.

La comisión respaldó que “la política arancelaria juega un papel crucial en la protección de los intereses económicos de los países” y que la aplicación de aranceles “resulta fundamental para proteger a los sectores productivos frente a la competencia extranjera, especialmente en mercados donde los precios de importación pueden ser menores debido a subsidios o prácticas desleales”.