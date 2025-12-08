Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 4
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, tomó protesta a 911 egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), quienes culminaron estudios en técnico superior universitario, licenciatura, maestría y especialidad de 23 programas educativos.
En la segunda ceremonia de entrega de títulos de la UnADM, Delgado Carrillo afirmó que este logro refleja el compromiso del gobierno federal de garantizar el derecho a la educación superior, ampliándose así las oportunidades para acceder a una carrera universitaria.
Indicó que las habilidades como la autogestión, el dominio tecnológico y la innovación serán esenciales para un futuro que exige aprender de manera permanente y adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes, puesto que, aseguró, se estima que hacia 2030 surgirán más de 190 millones de empleos nuevos.
Por su parte, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, señaló que la institución responde a las necesidades actuales del país y fortalece áreas prioritarias como salud, administración, seguridad pública, desarrollo comunitario, telemática y gestión industrial.
Del total de titulados, tres corresponden al nivel de técnico superior universitario, 895 a licenciatura, uno a la especialidad en enseñanza de la historia de México y dos a las maestrías en enseñanza de la historia de México y seguridad alimentaria.
Entre los programas que cursaron están administración, biotecnología, desarrollo comunitario, energías renovables, gestión industrial, matemáticas, nutrición, seguridad pública, telemática y urgencias médicas, entre otros.
Delgado Carrillo recordó que otros de los esfuerzos de la presente administración para acercar la educación a la población es la plataforma SaberesMX, la cual está diseñada para ofrecer certificaciones, microcredenciales y trayectorias formativas de acceso gratuito y con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
De esta manera, dijo, se responde a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado laboral.