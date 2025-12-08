▲ El secretario de Educación, Mario Delgado, encabezó la ceremonia. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 4

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, tomó protesta a 911 egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), quienes culminaron estudios en técnico superior universitario, licenciatura, maestría y especialidad de 23 programas educativos.

En la segunda ceremonia de entrega de títulos de la UnADM, Delgado Carrillo afirmó que este logro refleja el compromiso del gobierno federal de garantizar el derecho a la educación superior, ampliándose así las oportunidades para acceder a una carrera universitaria.

Indicó que las habilidades como la autogestión, el dominio tecnológico y la innovación serán esenciales para un futuro que exige aprender de manera permanente y adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes, puesto que, aseguró, se estima que hacia 2030 surgirán más de 190 millones de empleos nuevos.

Por su parte, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, señaló que la institución responde a las necesidades actuales del país y fortalece áreas prioritarias como salud, administración, seguridad pública, desarrollo comunitario, telemática y gestión industrial.